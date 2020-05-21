Гороскоп на 22 травня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому потрібно зайнятися своїм харчуванням, а хто має поберегти гроші? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Не дуже вдалий день. Фінансове становище погіршиться в результаті ймовірної покупки. Побережіть гроші. Якщо це можливо, звичайно.

Телець

Сприятливий день для роздумів і мрій. Ви дуже втомилися, і ваша душа разом із тілом потребують спокою. Займіться улюбленою справою. Посадіть квіти, повишивайте або почитайте книги. Це вас заспокоїть.

Близнюки

На роботі начальство налягає. Ви повинні закінчити важливий проєкт. Але думки працюють зовсім не в тому напрямку. Спробуйте відволіктися, а потім із новими силами — знову за роботу.

Рак

Нове знайомство або спілкування зі старими друзями може послужити причиною непорозумінь і втоми. Не намагайтеся спиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких. Усе самі.

Лев

Ви давно мріяли змінити колір волосся? Що ж, салони вже відкриті. Вперед. Тільки без кардинальних і різких змін. Оточення не зрозуміє.

Діва

Є велика ймовірність непрошених гостей. Така зустріч вас трохи втомить. Спробуйте знайти в собі сили не посваритися з гостями. Відпочиньте і послухайте музику для релаксу.

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Терези

Неоднозначний день. Стосунки з близькими людьми будуть непередбачуваними. Можливі конфлікти через ваше невміння визнати свої помилки.

Скорпіон

Сьогодні зірки не виключають появи невеликих труднощів, особливо, якщо нові задуми належать до розряду ризикованих. Щоб не потрапити в халепу, не ухвалюйте поспішних рішень.

Стрілець

Ваша працездатність на нулі. Потрібен відпочинок. Настав час спланувати вікенд. І нехай це буде всього лише похід до парку, але він допоможе відновити сили.

Козеріг

Займіться зміцненням свого здоров’я, перегляньте харчування. Можливо, вам варто вживати менше шкідливої ​​їжі.

Водолій

День сприятливий для занять улюбленою справою, особливо для людей творчих професій. Ви зможете розкрити свої таланти, досягти успіху і визнання в тому, про що потай завжди мріяли.

Риби

Ви сповнені надій. Однак не переймайтеся, коли щось не вийде. Перекладіть частину домашніх справ на своїх домочадців. Так у вас з’явиться більше сил для роботи.

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