Андрій Федінчик: топ-5 несподіваних фактів про актора серіалу «Папаньки»
21.05.2020
Сьогодні на телеканалі СТБ вийдуть заключні серії другого сезону серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». Глядачам залишилося побачити ще дві серії улюбленої сімейної історії. А поки читайте топ-5 несподіваних фактів про актора серіалу «Папаньки» Андрія Федінчика.
- Крім багатьох ролей у серіалах і фільмах, нещодавно актор виконав головну роль у популярній стрічці «Зоя» на телеканалі СТБ.
- Андрій Федінчик народився не в Україні. Актор з’явився на світ 25 лютого 1985 року в Улан-Баторі, Монголія.
- Мало хто знає, але потяг до спорту у Федінчика з’явився з самого дитинства! В юності він відвідував уроки танців, а також спортивні секції. Добре проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть у східних єдиноборствах.
- Відомо, що Андрій Федінчик щасливий у шлюбі зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Його обраниця — відома українська кіноактриса. Закохані познайомилися на знімальному майданчику. За їхніми словами, спільна робота настільки зблизила, що екранний роман переріс у щире кохання.
- У Андрія Федінчика є маленька дитина. Восени 2017 року в пари народився син, якого назвали Андрієм.
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