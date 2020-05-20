Зелений борщ: рецепт зі щавлем від Юлії Проходи
20.05.2020
Зелений борщ – чудова весняна альтернатива звичному червоному. Хоча історично так склалося, що вони абсолютно різні не лише за смаковими якостями, а й за набором продуктів і способом приготування. Учасниця кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилася власними секретами приготування цього супу. Покроковий рецепт зеленого борщу зі щавлем читайте у матеріалі.
Інгредієнти :
- курка – 1/2 тушки
- вода – 3 л
- стебла петрушки – 10 шт.
- лавровий лист – 2 шт.
- духмяний перець – 4 шт.
- картопля – 600 г
- морква – 100 г
- цибуля – 60 г
- вершкове масло – 40 г
- томат – 60 г
- щавель – 150 г
- черемша – 50 г
- яйце куряче – 4 шт.
- сіль морська – за смаком
- цукор – 2 дрібки
- перець чорний – за смаком
- коріандр – 2 дрібки
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Приготування:
- Необхідно приготувати бульйон. Кладемо курку в холодну воду і доводимо її до кипіння. Збираємо піну з поверхні води.
- Кладемо у каструлю лавровий лист, духмяний перець і стебла петрушки. Варимо на повільному вогні 3-4 години. Далі бульйон проціджуємо через дрібне сито. Куряче м’ясо відокремлюємо від кістки.
- Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Відправляємо у каструлю і варимо до готовності.
- Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а моркву натираємо на дрібній тертці.
- На розігрітій сковороді томимо цибулю і моркву у вершковому маслі до золотистого кольору. В кінці до овочів додаємо томат і готуємо ще 1 хв.
- У бульйон з картоплею додаємо овочі, приправляємо сіллю, перцем, цукром і коріандром. Варимо 5 хв.
- Щавель і черемшу промиваємо під проточною водою. Видаляємо стебла і нарізаємо листя тонкою соломкою.
- Курячі яйця відварюємо в підсоленій воді 5-6 хв. Охолоджуємо і чистимо. Нарізаємо півкільцями.
- Додаємо в бульйон з овочами яйця, щавель черемшу. Доводимо до кипіння і варимо протягом 3 хв.
- Подаємо зелений борщ зі шматочком вареної курки і хрустким солодовим хлібом.
Смачного!
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