У нових серіях «Папаньок» Вікторія Булітко показала справжній секс!

Тиждень тому стартував другий сезон серіалу «Папаньки». У ньому Вікторія Булітко зіграла роль сексуальної спокусниці свого начальника і закохала в себе всіх! Глядачі і шанувальники «Дизель Студіо» по всій країні дивляться нові серії довгоочікуваного продовження історії «Папаньок». Та про яку сексуальну сцену йдеться? Читайте просто зараз!

Вікторія давно відома своєю пристрастю до змін, але ця роль абсолютно нова для неї навіть за всього багатого акторського досвіду. По-перше, вона до невпізнання змінилася зовні: замість задерикуватих рудих кучерів актрисі зробили укладене темне волосся і строгу стрижку. Героїня серіалу часто фарбує губи яскраво-червоною помадою і носить діловий костюм бордового кольору. А по-друге, характер персонажа кардинально відрізняється від усього, що раніше грала Віка в комедіях:

Ольга Миколаївна — зовсім новий для мене образ. Я ніколи не грала фатальних спокусниць. І в житті теж ніколи чоловіка не відбивала! А в цій роботі довелося спокушати Микиту будь-якими способами. Це класно! Що більше різноманітних ролей — то цікавіше. Я отримала величезне задоволення на зйомках серіалу, — з усмішкою згадує Віка.

А ось на цьому тижні пристрасна дівчина проявить відкриту зацікавленість у чоловікові і навіть наважиться його по-справжньому спокусити.

Микита підкаблучник. Він готовий на все заради своєї сім’ї і зробить усе, що скаже його дружина Іра. Але і перед Ольгою встояти важко, — зізнається актор Євген Гашенко.

Коли вдома постійно пиляє дружина, а на роботі про тебе дбає така жінка, як Вікторія Булітко, хто тут зможе встояти?

Як далеко зайдуть стосунки Ольги Миколаївни та Микити у другому сезоні серіалу «Папаньки» — дивіться вже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ!

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