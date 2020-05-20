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Тренування онлайн від Марини Боржемської під час карантину

20.05.2020

Постійна і незмінна тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська закликає всіх залишатися вдома і свідомо самоізолюватися. А час карантину стане чудовою можливістю для підготовки до літа і приведення свого тіла у форму. Дивіться тренування онлайн від Марини Боржемської в ​​матеріалі.

Кожен день необхідно починати правильно. І якщо раніше ми могли обирати між зайвими хвилинами сну і зарядкою, то відтепер є прекрасна можливість вранці повноцінно займатися спортом. Або ж вдень, а кому зручно — навіть увечері.

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В умовах карантину важливо не тільки знайти віддушину, а й змушувати своє тіло рухатися. Ми позбулися необхідності добиратися на роботу, їхати у справах і ввечері повертатися додому. А це, між іншим, мінус кілька тисяч кроків і десятки кілометрів. Тому спорт і фізичні навантаження під час карантину — обов’язкова складова розпорядку дня. Починаємо день правильно. Тренер проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська поділилася комплексом вправ для всього тіла, який спрямований на опрацювання спини, ніг і пресу. Проведіть карантин активно, але вдома!

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