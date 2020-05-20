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Сопілка у «Лаша Тумбай»: гурт Go_A підірвав соцмережі кавером на пісню Сердючки

20.05.2020

Представник України на Євробаченні-2021 гурт Gо_A, який виступав у першому півфіналі міжнародного конкурсу Євробачення-2020, показав свою версію пісні «Dancing Lasha Tumbai». Що у них вийшло в результаті? Дивіться просто зараз! 

Відомо, що кавер на пісню Вєрки Сердючки «Dancing Lasha Tumbai» гурт Gо_A зробив спеціально для Eurovision Home Concert: 

«Кавер на пісню Вєрки Сердючки “Dancing Lasha Tumbai” уже на нашому YouTube-каналі! Друзі, версія, яку ми представили на Eurovision Home Concert, чекає на ваші реакції! Ставте лайки, коментуйте і не забудьте підписатися на YouTube-канал Go_A».

Варто додати, що відео-версію каверу учасники гурту записували наживо на даху 97-метрової будівлі телецентру «Олівець». 

Більше на тему: Євробачення-2020: онлайн-трансляція фіналу

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