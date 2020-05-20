Уже цієї п’ятниці, 22 травня, головний герой романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10 Макс зробить свій вибір і вручить каблучку обраниці. Він уже познайомився з батьками учасниць, а в 11 випуску представив трьох дівчат своїй родині. В онлайн пост-шоу проєкту в Instagram з Григорієм Решетником експерт і ведучий психологічного реаліті «Супермама» Дмитро Карпачов дав рекомендації, як поводитися під час знайомства другої половинки з батьками і чому матері та батькові не варто впливати на життя дорослих дітей.

Про вплив матерів на доньок

Є таке повір’я: якщо хочеш дізнатися, якою буде твоя дружина в 40—50 років, подивися на її маму (посміхається).

Деякі матері хочуть впливати на своїх дорослих дітей. Але це роблять тільки ті жінки, які не впевнені в гідному вихованні своїх дочок і в їхній здатності без будь-чиєї допомоги вибрати собі обранця. Такі матері не довіряють насамперед собі, а не своїй доньці. Вони знають, що погано виховали свою дитину, тому вона не радячись із мамою не зможе й чоловіка собі вибрати. Також на своїх дочок хочуть впливати жінки, яким нема чого робити в житті, через нудьгу. І тепер вони знайшли собі нову розвагу — вчити молоду сім’ю уму-розуму: як борщі варити, віник ставити і т. д.

Я вважаю, що, коли від початку будуються стосунки, в яких батьки впливають на молоду сім’ю, то вони нічим добрим не закінчаться.

Поради мамам і донькам

Потрібно не забувати про те, що ми говоримо про дорослих людей, а не 14-річних дітей видаємо заміж. Якщо у вас є доросла дочка, яка приходить додому і каже: «Мамо, це чоловік, з яким я хочу спробувати створити сім’ю. Я його кохаю. Це взаємно. Тому просто з ним познайомся», — нетактовно критикувати її серйозний вибір. Адже дочка закохана, у неї є почуття і вони взаємні. Такі слова мами як: «Ця твоя любов — повна нісенітниця. Тобі потрібне інше», — неповага до почуттів. Як взагалі таке може бути?

У нас в країні більше 60% розлучень, у тому числі через те, що мами краще знають, як їхнім дорослим дочкам вибудовувати стосунки. А навіть якщо це і так, потрібно розуміти, що свій досвід не можна нав’язати. Варто підтримати дочку в її виборі, і навіть якщо обранець виявиться не найкращим варіантом, мамі краще бути з дочкою в той момент, коли в її стосунках виникнуть проблеми, і тоді вчити її їх вирішувати. Також варто уникати фраз: «А я тебе попереджала! Ось що значить не послухатися маму». Подібні репліки з боку батьків, навпаки, лише «закриють» дочку. І потім ви просто не будете знати, що насправді відбувається в її житті.

Більше на тему: Очима психолога: Дмитро Карпачов в онлайн пост-шоу проєкту «Холостяк»-10

Що робити чоловікові, якщо в стосунках з’являються батьки дівчини

Залежить від рівня стосунків — іноді це буде доречно, а іноді ні. Думаю, це більше стосується взаємин між мамою і дочкою. Хочу наголосити: не між мамою і дитиною, а між мамою і дочкою. Тому що багато жінок до своїх 25-річних доньок ставляться, як до дітей. А в цьому є принципова різниця, хто перед тобою: 25-річна дочка чи 25-річна дитина. Якщо дитина, то, зрозуміло, їй потрібно розповідати, як правильно жити, а якщо перед тобою дочка, доросла людина, що відбулася, то подальші рекомендації можуть мати умовний характер без якихось жорстких аспектів.

Думаю, позиція чоловіка в цьому питанні має бути принциповою: «Якщо це моя сім’я, то ми самі будемо вирішувати, як нам жити. Ваші поради ми із задоволенням вислухаємо, але вони мають лише рекомендаційний характер. Це поради, а не вказівки, що нам робити».

Дивіться фінал романтичного реаліті «Холостяк»-10 наступної п’ятниці, 22 травня, о 19:00 на СТБ!

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