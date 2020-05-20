Серіал «Папаньки»-2 уже встиг закохати в себе тисячі українців! Нагадаємо, що другий сезон «Папаньок» виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Що станеться в 13 і 14 серіях — читайте просто зараз!

Саша все більше зближується зі своїм сином Шуриком. Він став зовсім інакшим — із затятого холостяка перетворюється на дбайливого батька. Але чи так швидко ловелас Саша зміг попрощатися зі своїм безтурботним минулим?

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Андрій Федінчик, Євген Гашенко, Наталка Денисенко, Лілія Ребрик, Вікторія Булітко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова та ін.

Video: «Папаньки»-2: що станеться в 13 і 14 серіях (анонс) Серіал Папаньки - 13, 14 серії на сайті СТБ вже 20.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Папаньки

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