Сьогодні, 20 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 19 і 20 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться в 19 і 20 серіях — читайте просто зараз!

У дев’ятнадцятій серії в квартирі знаходять труп чоловіка, який повісився. Провидиця Олена стверджує, що це страта. Убитий щойно вийшов із в’язниці, де відбував термін за зґвалтування. Кому знадобилося вершити самосуд над колишнім в’язнем? Амосов, Бичков і Вороб’яшкіна беруться за розслідування. А між тим Куликова вигороджує Бичкова перед начальством, але яку ціну йому доведеться заплатити за її заступництво?

У двадцятій серії в місті з’являється нова ворожка, що володіє надздібностями. Звернувшись до неї, дочка Полозкова дізнається, що чоловік їй зраджує, і вирішує з ним розлучитися. Але чому години прийому ворожки збігаються із закінченням шкільних уроків? Наші герої починають неофіційне розслідування, перешкодити якому здатна лише нова настирлива прихильниця Амосова. Не в змозі самотужки від неї позбутися, він звертається до провидиці Олени.

Video: «Майор і магія»: що станеться в 19 і 20 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 19, 20 серії на сайті СТБ вже 20.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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