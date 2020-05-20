Серіал «Папаньки»-2 уже добігає свого логічного завершення. Уже завтра, 21 травня, о 20:15 ви зможете побачити останні серії другого сезону улюбленого сімейного серіалу. Актори «Папаньок», як і вся знімальна група проєкту, дуже старалися для того, щоб здивувати глядачів і скрасити ваш карантин. А якими були виконавці головних ролей серіалу «Папаньки» в дитинстві? Дивіться просто зараз!

Євген Сморигін у дитинстві

Євген Сморигін народився в Мінську 28 січня 1979 року в сім’ї водія і виховательки дитячого садка. Творчі нахили хлопчика були помітні з дитинства. Він був жартівником і балагуром. Женя змінив три школи і закінчив Республіканський ліцей при Білоруській державній консерваторії. У шкільні роки внаслідок кумедної ситуації юнак отримав прізвисько ЧП, яке надовго закріпилося за ним. Незважаючи на заїкання, Сморигін вступив до театрального інституту і став студентом напряму «актор оперети». Тепер Євген Сморигін незважаючи ні на що — затребуваний актор і зразковий батько!

Єгор Крутоголов у дитинстві

Єгор Крутоголов народився в місті Миколаєві 6 липня 1980 року. Його мати працювала педагогом, а батько — інженером. Ніхто з родичів хлопчика не був пов’язаний з творчим середовищем, але артистичні здібності він демонстрував з дитячих років. Спочатку Єгор займався бальними танцями, а потім став брати участь у створенні гумористичних сценок. Юнак швидко став капітаном шкільної команди КВК.

Отримавши шкільний атестат, Крутоголов вступив до Чорноморського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. Навчання йшло настільки успішно, що юнак став кандидатом педагогічних наук і почав викладацьку діяльність. Складно уявити, що харизматичний гуморист читав лекції в університеті, але його заняття були затребувані серед студентів.

Євген Гашенко в дитинстві

Євген Гашенко звикав до сцени і всіляких культурних заходів ще з дитинства, деякі з них навіть організовував. У школі актор брав участь в організації зустрічей випускників. Виступав на сцені, пародіював Сердючку, “кроликів”, Альтова і Арлазорова. На перервах смішив свій клас, переказуючи мультфільми. Дуже любив фільми з Джимом Керрі та Джекі Чаном. Так він почав уявляти, що його знімають у кіно, виконував вдома трюки на диванах, смішив рідних. Потім захворів КВК і почав мріяти про Вищу Лігу — і щоб майбутнього актора показали по телевізору.

Андрій Федінчик у дитинстві

Андрій Федінчик народився 25 лютого 1985 року. У дитинстві займався танцями. Також відвідував спортивні секції — спробував себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі, східних єдиноборствах. Андрій завжди любив КВК, був капітаном команди, займався в театральному гуртку “Диваки” і з дитинства чітко знав, що буде артистом. Після школи вступив на акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Батьки завжди підтримували вибір Андрія.

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