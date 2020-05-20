Гороскоп на 21 травня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто зробити генеральне прибирання, а хто має задуматися про вічне? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Трохи небезпечний день у плані здоров’я. Є ризик підхопити кишкову інфекцію. Будьте пильні і не їжте все підряд.

Телець

Зверніть увагу на своє здоров’я. Тим Тельцям, у яких є проблеми з серцем, краще пройти позапланову перевірку в кардіолога. Більше відпочивайте.

Близнюки

На вас чекає невелика поїздка у важливих справах. Будьте пильні. Не забудьте маски і дотримуйтеся дистанції. А ще записуйте все, що потрібно зробити, — ваша пам’ять може підкачати.

Рак

У стосунках із коханою людиною все прекрасно. Але вам варто більше часу проводити з сім’єю. Гроші — це добре, але позитивні емоції — важливіші.

Лев

У вас дуже багато роботи. Намагайтеся грамотно розподілити навантаження. І не залишайте за собою хвостів. Так буде тільки гірше.

Діва

На вас чекають неприємності. Є ризик фінансових втрат. Однак не варто опускати руки. Хто знає, може, це можливість змінити своє життя?

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Терези

Сьогодні день прощення. Не тримайте зла на старих кривдників. Минуло дуже багато часу. Відпустіть образи і живіть своїм життям.

Скорпіон

День сприятливий для осмислення досягнень і проблем у вашому житті, наведення ладу у справах. Можливий візит гостей, родичів.

Стрілець

Ви дуже зайнята людина. Але не варто забувати про вічні цінності. Зателефонуйте батькам і зробіть сюрприз коханій людині.

Козеріг

Сьогодні весь день варто присвятити прибиранню вдома. У вас накопичилося багато справ. Наведіть лад у будинку. А разом із цим і думки стануть на місця.

Водолій

Ваш настрій, як завжди, грайливий. Однак не варто кидатися у вир з головою. Пам’ятайте: в країні карантин. Будьте пильні і не відвідуйте людних місць.

Риби

Ви поглинені роботою. У вашій голові вирує безліч цікавих ідей. Поділіться ними з начальством. Хто знає, може, вас підвищать.

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