Серіал «Папаньки»-2 збирає мільйони фанатів перед телеекранами країни. Поки ви чекаєте на нові серії улюбленої історії, пропонуємо дізнатися топ-10 неймовірних фактів про серіал «Папаньки», які точно вас здивують!

Зйомки другого сезону тривали три з половиною місяці — 65 змін по 12 годин! За цей час команда серіалу знімала на природі, у дворах спальних районів столиці, на відомих київських вулицях, дитячих майданчиках. Усі герої «жили» в тих самих спеціально побудованих квартирах, а в Єгора був, як ви пам’ятаєте, заміський будинок. У другому сезоні знялися 175 акторів! Під час зйомок «Папаньок» актора Єгора Крутоголова довелося лікувати п’явками! Гірудотерапію в центрі нетрадиційної медицини проводив Дмитро Лаленков. А ось Євгену Сморигіну довелося підробляти Дідом Морозом у сорокаградусну спеку. На зйомках комедійного серіалу актор ледь не отримав сонячний удар. Йому довелося зніматися в костюмі Діда Мороза і з накладною бородою. Для максимальної реалістичності для зйомок «Папаньок» на кіностудії довелося побудувати окремий пологовий будинок. До речі, цікаво, що під час зйомок один з головних акторів, Андрій Федінчик, став батьком. Його первісток народився якраз після екватора знімального процесу. А відома телеведуча Лілія Ребрик, яка зіграла екранну дружину Єгора Крутоголова, дізналася, що вагітна вдруге, просто на знімальному майданчику. У вересні Єгор Крутоголов став папанькою вдруге! Актори і творці «Папаньок» жартують, що це найзарядженіший на поповнення в родині серіал! Зйомки двох сезонів додали «дизелям» чотирьох дітей! «По блату» в серіалі знялася дружина Андрія Федінчика — Наталка Денисенко. У другому сезоні вона зіграла дівчину, з якою у Саші — Андрієвого героя — спільна дитина. Це не перша спільна робота подружжя в кіно, але любовну пару вони грали вперше за чотири роки! «Вишенькою на торті» стала участь у проєкті Вікторії Булітко. Вона грає колегу Микити, яка всіляко намагається його спокусити, щоб влаштувати проблеми вдома і на роботі! Цікаво, що дітей-акторів відбирали з тисяч, але кастинг пройшли лише найкращі. Крім того, учасники проєкту щосили задіяли на зйомках своїх власних діточок. Актор «Дизель Студіо» Євген Сморигін, який грає в серіалі багатодітного батька, привів старшого сина Льошу, креативний продюсер «Дизель Шоу» Михайло Шинкаренко — сина Тишу, а автор і шеф-редактор серіалу Олексій Бланар — дочку Машу. Свою першу роль у кіно зіграла і старша дочка Лілії Ребрик — шестирічна Діана. Першу і другу серію другого сезону «Папаньок» подивилося майже 1,5 мільйона людей ! І це тільки цифри на платформі YouTube!

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