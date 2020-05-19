Сьогодні, 19 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 28 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну з мам висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання Супермами: мама високих стандартів Даша, гламурна мама Альона, високодуховна мама Наталя чи королева тайм-менеджменту Софія? Відповідь знайдете в матеріалі.

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У перший день учасниці вирушили в гості до мами високих стандартів Даші. Конкуренткам здалося, що Даша по-різному виховує своїх дітей. Із сином вона сувора, а ось маленькій дочці дозволяє набагато більше.

Практично така сама думка склалася у мамконтролю в гостях у гламурної мами Альони. Адже вона дуже мало проводить часу зі своїм 4-місячним сином, а все тому, що її старша дочка Габріелла ревнує маму до молодшого братика.

Дуже багато запитань виникло в учасниць до високодуховної мами Наталі. Антисанітарні умови, протерміновані продукти — це лише мала частина того, що вони побачили у неї в гостях.

А ось королева тайм-менеджменту Софія вразила учасниць суворим графіком і режимом, за яким живе її сім’я. До того ж конкурентки розкритикували дизайнерські починання Софії та її методику розвитку дітей.

Так хто ж з учасниць отримав заповітне звання Супермами? Кому експерт із питань дитячої вікової психології віддав свої бонусні бали? Фінал вийшов скандальним! Альона Лоран, на думку учасниць, занижувала бали своїм конкуренткам, чим і вивела себе в лідери. Однак свої 10 бонусних балів Дмитро Карпачов віддав суворій мамі Софії. Завдяки цьому саме вона й отримала звання Супермами.

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