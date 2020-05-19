Ольга Лук’яненко: топ-5 несподіваних фактів про актрису серіалу «Папаньки»
19.05.2020
Найулюбленіший сімейний серіал «Папаньки» від творців «Дизель Студіо» продовжує нас радувати новими смішними серіями. Кожного героя серіалу з трепетом і любов’ю зіграли професійні актори. Одна з них — Ольга Лук’яненко, яка щодня з понеділка по четвер о 20:15 дивує глядачів своєю неперевершеною грою. Читайте топ-5 несподіваних фактів про актрису серіалу «Папаньки» Ольгу Лук’яненко просто зараз.
- Ольга Атанасова (Лук’яненко) — актриса театру і кіно. Саме ту саму Ольгу Лук’яненко ми пам’ятаємо з серіалу «Кадетство», де вона зіграла Ксенію — кохану дівчину персонажа Бориса Корчевнікова, суворовця Синицина. Тоді актриса не підозрювала, наскільки високий рейтинг буде в цього проєкту. Серіал, що розповідає про будні курсантів суворовського училища, завоював серця мільйонів глядачів. Сподобалась публіці і героїня Лук’яненко — розумна, розсудлива дівчина, яка знає собі ціну.
- Крім зйомок у популярних фільмах і серіалах 35-річна актриса затребувана і в театрі! Ще будучи студенткою Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, амбіційна дівчина успішно дебютувала на сцені столичного академічного Театру на лівому березі Дніпра.
- У це складно повірити, але в дитинстві Ольга, на відміну від своїх ровесниць, зовсім не мріяла про сцену. Батьки актриси також не підозрювали, що їхнє любе чадо в майбутньому сяятиме на телеекранах. Щоправда, Ольга з юнацьких років проявляла інтерес до світу мистецтва і, щоб реалізувати творчі амбіції, брала участь у шкільних концертах.
- Під час зйомок у серіалі «Кадетство» в симпатичну панянку закохувалися мало не всі присутні на знімальному майданчику справжні суворовці, але з жодним із них серйозних стосунків у харизматичної блондинки не було.
- Молода актриса має маленьку принцесу — дочку Адель. Вона виховує дитину разом з чоловіком Сергієм.
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