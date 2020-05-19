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Наталка Денисенко: Ми з Андрієм виховуємо в «Папаньках» сина, як і в реальному житті!

19.05.2020

«Папаньки» підривають мережу новими серіями другого сезону! У ньому неперевершений актор Андрій Федінчик із дружиною Наталкою Денисенко грають сім’ю. З відеозвернення до глядачів проєкту стає зрозуміло: цих ролей вони чекали дуже-дуже довго! 

«Ми мріяли зніматися разом, як сім’я. Але так виходило, що то я граю любов з іншим, то він — з іншою, і ми взагалі не перетиналися. А тут ми сім’я, і ​​це так класно!» — ділиться емоціями Наталка Денисенко.

Про роботу з дружиною Андрій Федінчик розповідає:

«Нам з Наталкою дуже легко працювати разом. Немає ніяких недомовок, усе зрозуміло. У новому сезоні “Папаньок” ми не одружені, але у нас є спільна дитина, глядачі бачили її в останній серії першого сезону. Мій герой, Саша, намагається налагодити стосунки з сином, знайти спільні інтереси, але чи вийде це в нього? Дивіться вже зараз!»

Також у своєму відеозверненні Наталка Денисенко наполягає:

«Ми з Андрієм виховуємо в “Папаньках” сина. Так само, як і в житті! Не пропустіть найсмішніший серіал цієї весни на телеканалі СТБ!»

 

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@dizelstudio зняли другий сезон серіалу #Папаньки, прем’єра якого відбудеться 11 травня! У другому сезоні Андрій Федінчик (@andreyfedinchik) з дружиною Наталкою Денисенко (@natalka_denisenko) зіграють у серіалі сім’ю. ⠀ «Ми мріяли зніматися разом, як сім’я. Але так виходило, що то я граю любов з іншим, то він — з іншою, і ми взагалі не перетиналися. А тут ми сім’я, і ​​це так класно!» — ділиться емоціями Наталка Денисенко. ⠀ #СТБ #МожливоВсе

Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

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