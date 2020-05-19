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«Майор і магія»: що станеться в 17 і 18 серіях (анонс)

19.05.2020

Сьогодні, 19 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 17 і 18 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться в 17 і 18 серіях читайте просто зараз!

У сімнадцятій серії в будинку заможного бізнесмена — святкова вечеря. Присутні тільки свої. Однак саме в цей вечір відбувається пограбування — із сейфу зникають коштовності і значна сума грошей. Під підозрою — всі домочадці. Син господаря будинку зізнається Вороб’яшкіній, що бачив того, хто взяв гроші, але хлопчика залякали…

У вісімнадцятій серії Бичкову доручають стеження за ватажком банди антикварів, але він з тріском провалює завдання. Намагаючись реабілітуватися, лейтенант встановлює відеоспостереження в його готельному номері і бачить картину жорстокого нападу чоловіка на дівчину. Увірвавшись до кімнати, Бичков із Крутіковим стикаються з антикваром, і стає зрозуміло, що жучок був у сусідньому номері.

Video: «Майор і магія»: що станеться в 17 і 18 серіях (анонс)

Серіал Майор і магія - 17, 18 серії на сайті СТБ вже 19.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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