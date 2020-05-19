Гороскоп на 20 травня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому потрібно проявити старанність, а на кого чекає приємний сюрприз? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні ви будете боротися самі з собою. Вас долає лінь. Але не піддавайтеся. Сядьте вранці і почніть працювати. І не відволікайтеся на дрібниці.

Телець

Не намагайтеся змінити ситуацію – у вас все одно нічого не вийде. І не звертайте уваги на невдоволені розмови навколо. Усім все одно не догодиш.

Близнюки

Ви дуже схвильовані. Можливо, у вас незабаром усе зміниться. Побільше оптимізму, і не бійтеся ризикувати. Все буде чудово.

Рак

Настав час оновити автопарк. Якщо ви давно хотіли купити нове авто, то можете потихеньку шукати варіанти. Після другої хвилі послаблення карантину можна здійснити свою мрію.

Лев

Невдовзі може з’явитися людина, яка зіграє у вашій долі не останню роль. Прислухайтеся до порад більш успішних людей. Це вам допоможе.

Діва

Вам може надійти вигідна пропозиція. Але перш ніж її прийняти, зважте всі “за” і “проти”. Інакше можна нажити великих неприємностей.

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Терези

Салони краси вже відчинені, а отже, можна сміливо зайнятися своїм перевтіленням. Нова стрижка або колір волосся можуть повністю змінити ваше життя.

Скорпіон

Не варто розповідати всім про свої плани. Люди бувають різні. Хто знає, може, хтось використовує ваші ідеї для власного зиску.

Стрілець

Терпіння і працьовитість стануть запорукою успіхів на роботі. Тільки не зазнавайтеся. Попереду на вас чекає ще дуже багато роботи.

Козеріг

Ви просто в чудовому настрої. З чим ми вас і вітаємо. Можете купити собі ту річ, про яку давно мріяли.

Водолій

Ви занадто нетерплячі. Іноді на реалізацію деяких проєктів потрібно багато часу. Не переживайте, якщо щось не виходить одразу. Таке буває. З усіма. І ви – не виняток.

Риби

Чудовий день. На вас чекає успіх на всіх фронтах: на роботі і в особистому житті. Розслабляйтеся і відпочивайте, тільки з розумом.

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