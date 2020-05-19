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Євген Сморигін: топ-5 несподіваних фактів про актора серіалу «Папаньки»

19.05.2020

Серіал «Папаньки» від творців «Дизель Студіо» добігає кінця. Глядачам залишилося побачити ще 6 серій улюбленої історії. Стежте за грою неперевершених акторів з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. А поки читайте топ-5 несподіваних фактів про актора серіалу «Папаньки» Євгена Сморигіна просто зараз.

  1. У це важко повірити, але все життя відомий артист бореться зі складними вадами мовлення. Незважаючи на проблеми, пов’язані з заїканням, Євген утілив головну мрію свого життя і став улюбленцем публіки. Він реалізувався як комік, музикант і продюсер.
  2. Через свій  веселий і химерний характер у шкільні роки внаслідок кумедної ситуації юнак отримав прізвисько ЧП, яке надовго закріпилося за ним. А вже в юності Євген брав участь у діяльності команди КВК, яка так і отримала назву «ЧП». Утворившись як гурток за інтересами, поступово вона стала професійним колективом і в 1997 році брала участь в іграх білоруського Клубу веселих і кмітливих.
  3. Дивовижно, але Сморигіна свого часу відрахували з інституту! Євгену довелося зробити непростий вибір між кар’єрою в КВК і театрі, бо фестивальна діяльність забирала багато часу. Він обрав КВК, тому в 1999 році був відрахований з інституту.
  4. Дружина Євгена — його сусідка, з якою він познайомився випадково! Хоча Сморигін народився в Білорусі, особисте щастя знайшов в Україні. У Києві він познайомився з майбутньою дружиною Лідією. Вона виявилася сусідкою артиста по будинку. Випадкове знайомство переросло в дружбу, а потім у романтичні стосунки.
  5. Незважаючи на бурхливу творчу діяльність, тепер Євген і Лідія — батьки трьох дітей: вони виховують двох синів і доньку.

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