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Геть нудьгу: фільми і книги від акторів серіалу «Папаньки», які скрасять ваш карантин

19.05.2020

Добігає кінця вже другий сезон серіалу «Папаньки». Захопливі і смішні історії сімей ніби взяті з нашого життя. Зараз, на карантині, актори серіалу «Папаньки» ексклюзивно поділилися з читачами сайту телеканалу СТБ улюбленими серіалами, фільмами і книжками, щоб ви не нудьгували на самоізоляції. Так що ж подивитися після нових серій «Папаньок»? Читайте просто зараз!

Наталка Денисенко

Особисто я раджу фільми «Монстр» із красунею Шарліз Терон, «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілоша Формана, «Велика краса» режисера Паоло Соррентіно, комедію з Джимом Керрі «Я, знову я та Ірен» тут є сцена, де він б’ється сам із собою, це геніально!

Також у нас вдома велика бібліотека, бо Андрій той ще книголюб. Особисто я люблю психологію, зараз читаю книгу Олени Вайс «Все збудеться» про здійснення бажань. Ще дуже актуальною нині буде книга Едгара Зайцева «Роздуми дурня» про те, як людині стати психологом для самої себе. Дуже рекомендую!

Андрій Федінчик

Я люблю жорсткі фільми. З хорошого і позитивного кіно на думку спадає тільки «Велика краса» режисера Паоло Соррентіно. З останніх переглянутих мені сподобалося чудове, сильне кіно «Іржа і кістка»! І завдяки коронавірусу підсів на документалку. Дуже вразив фільм Даррена Аронофскі «Невідома планета Земля» і серіал від HBO «Планети». У майбутньому хочу показати ці фільми своєму синові. Йому подобається все, що пов’язано з космосом, Місяцем, планетами, і він любить літати на літаках!

Ольга Арутюнян

Я б порекомендувала один з найулюбленіших моїх серіалів, який я дивилася двічі, «Одного разу вночі». А також два сезони «Молодого тата», «Новий тато», «Вбиваючи Єву».

Ольга Атанасова

Останні серіали, які мені сподобалися, це «You» і «Ми». Обов’язково подивіться!

Лілія Ребрик

Процесом вибору фільмів у нашій родині повністю керує молодшенька. Всі дивляться те, що подобається їй, наприклад, «Лунтіка»! Ми з чоловіком так втомлюємося під вечір, що сил на фільми немає. Замість цього ми зайнялися городом. Раніше у нас його не було! А тепер ми посадили полуницю, зелень, помідори, буряк. Опорядили газони і посадили плодові дерева: яблуню, грушу, черешню, вишню. Це насправді так надихає, коли в твоїх руках щось оживає і пускає пагони!

Євген Сморигін

Я б порадив подивитися старі радянські фільми. Наприклад, «Невловимі месники», «Білий Бім Чорне Вухо» та ін.

Єгор Крутоголов

Ми дивимося з Льовою англійською його улюблені фільми і мультики за порадою вчительки. Наприклад, «Тачки», «Місто Героїв», «Турбо», серіал «Stranger Things».

Євген Гашенко

Я тепер дивлюся тільки мультики (сміється. Прим. ред.). Просто зараз можу вам порекомендувати «Загадкове вбивство» з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. «Дістати ножі» ще один дуже крутий фільм! Для дітей можна включити щось пізнавальне. Моє улюблене «Storybots». Мені самому було цікаво переглядати! А вже зараз прем’єра другого сезону «Папаньки», тому вмикайте і насолоджуйтеся переглядом!

Більше на тему: Наталка Денисенко: Ми з Андрієм виховуємо в «Папаньках» сина, як і в реальному житті!

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