Збираючись вранці, не кожна дівчина готова витратити багато часу на свій денний макіяж. На думку експертів, повсякденний макіяж повинен займати не більше 10–15 хвилин. Чарівна ведуча серіалів СТБ «Загадка для Анни» та «Зникла наречена» Даша Трегубова поділилася своїми варіантами швидкого денного make-up. На нього ви витратите мінімум часу, але при цьому будете мати чудовий вигляд.

Більше на тему: Як підвищити імунітет: Даша Трегубова розповіла про свої правила

«Денний макіяж у мене займає хвилин десять. Спочатку я наношу зволожувальний крем. У нього я іноді додаю пару крапель автозасмаги, після чого тональний можна навіть не використовувати. Якщо все ж використовую тональник – дуже легким і тонким шаром. Потім я наношу тіні бежевого відтінку: світлі на внутрішню сторону верхньої повіки й темні на зовнішню. Далі вздовж лінії вій роблю тоненьку стрілку за допомогою тіней. Якщо мені хочеться створити більш яскравий образ – користуюся олівцем або лайнером. Завершальні штрихи – трохи персикових рум’ян і туш. А якщо настрій «сяяти», можу додати краплю шимера на верхню губу й під брови», – розповіла телеведуча.

Покрокова інструкція для денного макіяжу

Крок 1. Підготувати шкіру обличчя.

Шкіру очистити засобом для вмивання.

Зробити легкий пілінг обличчя за допомогою скрабу – тоді тональний крем ляже на шкіру краще.

Сполоснути обличчя тоніком – він нормалізує pН шкіри та дозволить засобам для догляду глибше проникнути в пори.

Зволожити шкіру обличчя кремом із сонцезахисним SPF-фактором 30 або 50.

Нанести праймер – він послужить своєрідним бар’єром між засобами для догляду за обличчям і декоративними засобами для макіяжу.

Крок 2. Вологим спонжем нанести тональний крем на шкіру. Так він ляже акуратніше і тонше, а межі покриття будуть непомітними.

Крок 3. Нанести коректор під очі. Щоб він тримався краще та якісніше приховував недоліки, необхідно розтушувати засіб і «вбити» у шкіру подушечками пальців.

Крок 4. Нафарбувати брови пудровим олівцем. На повіки нанести тіні бежевого, світло-коричневого або пастельного відтінку.

Крок 5. Акуратно нафарбувати вії чорною або темно-коричневою тушшю в один-два шари.

Крок 6. Підкреслити контур обличчя бронзером, а на губи нанести блиск або нюдову ненав’язливу помаду.

Повсякденний макіяж з акцентом на губи

Червона помада завжди в тренді. Її можна використовувати не лише для вечірніх заходів, а й сміливо в університет або на роботу. Але варто пам’ятати, що в денному макіяжі потрібно робити акцент на чомусь одному – це губи або очі. Залежно від кольору шкіри необхідно правильно підбирати відтінки помади, для смаглявої більше підійдуть приглушені тони стиглої вишні, а якщо ви дівчина зі світлим тоном шкіри, то рожева палітра кольорів ідеально підійде для вас.

Денний макіяж очей

Якщо вирішили віддати свій голос за макіяж з акцентом на очі, то вам знадобитися всього дві речі – олівець і тіні. Не забувайте, що такий make-up не повинен виглядати вульгарно і зухвало. Краще зробити невеликий контур навколо очей за допомогою чорного олівця і нанести тіні нейтральних тонів, це буде більш органічно і природно виглядати.

Натуральний денний макіяж

Такий легкий варіант макіяжу чудово підійде як для навчання, роботи, так і для прогулянки. Легкий тон шкіри обличчя, трохи рум’ян на щоках і ніжний блиск – все разом буде виглядати дуже натурально. З таким щоденним макіяжем ваше обличчя буде завжди свіжим і відпочилим.

Більше на тему: Як правильно наносити пудру на обличчя



Нюдова помада в повсякденному макіяжі

Урізноманітнити ваш макіяж допоможе нюдова помада. Відтінки її можуть варіювати від ніжно-рожевого до темно-коричневого кольору. Потрібно бути обережним, вибираючи таку помаду. Ідеально вона підійде для смаглявих дівчат, а ось власницям світлої шкіри слід вибирати нюдові помади з рожевим відтінком.

Стрілки на повіках в макіяжі

Для щоденного макіяжу добре підійдуть стрілки, які підкреслюють повіки. Це повинні бути не величезні чорні стрілки, які підходять для вечірнього макіяжу. Краще навести тільки верхню повіку і доповнити її тушшю. Акуратно промальовані стрілки доповнять ваш ніжний та елегантний образ.

Користуючись нашою добіркою, ви легко зможете створити неповторний образ за лічені хвилини. А який повсякденний макіяж використовуєте ви?