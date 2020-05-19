Що подивитися на карантині: найкращі фільми

Мабуть, на всіх просторах інтернету не знайти тієї єдиної добірки найкращих фільмів, адже у кожного з нас є свій власний список улюблених кінокартин. Але що ж ще можна подивитися на карантині? Редайкція сайту STB.UA приготувала для вас щось особливе. На будь-який смак і запит, починаючи з легендарних фільмів 1999 року, які впізнає кожен, і до кіномарафону в 50 годин. Влаштовуйтеся зручніше і знайомтеся з нашою добіркою найкращих фільмів, які варто подивитися на карантині.

Покемон. Детектив Пікачу

«Покемон. Детектив Пікачу »- неймовірна історія про легендарного героя. Першокласний детектив Гаррі Гудман безслідно зникає після загадкової автомобільної аварії. Його син Тім зустрічає колишнього напарника батька, веселого і дотепного покемона Пікачу, і з подивом виявляє, що вони можуть розуміти один одного. Об’єднавши зусилля, Тім і Пікачу починають розслідування зникнення Гаррі, яке приведе їх до масштабної змови, здатної поставити під загрозу весь світ покемонів…

Їжак Сонік

Цей анімаційний фільм дуже схожий за настроєм на «Покемон. Детектив Пікачу». Неймовірно добра, кумедна і яскрава екранізація легендарного персонажа створеного компанією Sega. У центрі сюжету опинився співробітник поліції Том. Незважаючи на прагнення зробити успішну кар’єру, йому постійно щось заважає. Але одного разу він зустрічає дивну істоту, прибульця на ім’я Сонік, який може рухатися з недосяжною ні для якої земної техніки швидкістю. Щоб зловити його влада наймає злого і безжального доктора Роботніка, якого неповторно зіграв Джим Керрі.

Десяте королівство

Багатосерійний фільм складається з 9 епізодів, які занурюють нас у світ казкових істот, таємниць і боротьби добра зі злом. Принц Венделл дуже чесний і добрий юнак, буде вірою і правдою служити своєму народові. Щоб виконати свою мрію і правити країною, зла Королева змінює тілами спадкоємця з собакою. Принц завдяки дзеркалу переміщається до Нью-Йорку, де мила дівчина рятує його. Разом зі своїм батьком вона потрапляє у світ Венделла. Але дзеркало зникає і повернутися у свій світ вони не зможуть, поки не знайдуть його…

Країна фей

Це пригодницька чарівна історія об’єднала реальний світ Ірландії та казку фантастичної країни. Головний герой Джек приїжджає по роботі у далекий і мальовничий край та заселяється в будинок, де живуть лепрекони. Вони пропонують йому золото в обмін на допомогу в їх ворожнечі з ельфами, яка спалахнула через кохання між сином ватажка лепреконів Мікі та ельфійською принцесою Джесікою. З цього моменту почалася історія, що нагадує «Ромео і Джульєтту». Головному герою належить втрутитися в закони природи і казкового світу, щоб повернути до нього минулий спокій.

Ніщо не трапляється двічі

«Ніщо не трапляється двічі» – багатосерійний фільм з 24 серій від королеви мелодрам Оксани Байрак. Після трьох крапок перших 16 епізодів у кожного з нас залишилося ще так багато питань… Що буде з улюбленими героями і чи отримає ця сага про кохання свій щасливий фінал? Нові 8 серій продовження кіношедевру розповідають нам про події, які відбуваються через дев’ять місяців після закінчення першої частини. Головним героям належить розібратися з помилками минулого, щоб знайти справжнє життя і кохання.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Ніщо не трапляється двічі. Продовження

Дев’ять життів

Неймовірно смішний і зворушливий сімейний фільм. Том Бренд – успішний власник колосальної бізнес імперії та затятий ненависник кішок. У нього є можливість отримати все, що забажає, але ось часу на свою сім’ю у нього завжди немає. Якось раз, згадавши про День народження дочки, містер Бренд заходить до незвичайного зоомагазину, де його зустрічає загадковий заклинатель кішок. З купленим котом він відправляється до іменинниці, але потрапляє в жахливу подію і раптово опиняється в тілі свого подарунка. Тепер герою потрібно протягом всього лише одного тижня здійснити те, що він не зміг зробити протягом декількох років – налагодити стосунки зі своєю сім’єю, інакше він до кінця своїх днів залишиться котом.

Фільми кіновсесвіту MARVEL

Сага Нескінченності – це три фази, 23 фільми, унікальні і харизматичні супергерої та драматичний фінал з безліччю ліній для розвитку мультивсесвіту. Щоб по справжньому відчути, прожити і стати частиною кіновсесвіту MARVEL вам знадобитися 50 годин і 1 хвилина. Це більше 2 днів безперервного перегляду. Хіба не круто?

В якій послідовності варто дивитися фільми MARVEL:

Залізна людина Неймовірний Халк Залізна людина 2 Тор Перший месник Месники Залізна людина 3 Тор 2: Царство темряви Перший месник: Друга війна Вартові Галактики Месники: Ера Альтрона Людина-мураха Перший месник: Громадянська війна Доктор Стрендж Вартові Галактики 2 Людина Павук: Повернення додому Тор: Раґнарок Чорна Пантера Месники: Війна Нескінченності Людина-мураха та Оса Капітан Марвел Месники: Завершення Людина-павук: Далеко від дому

Фільми за коміксами DC Comics

Фільми DC насправді складно назвати єдиним кіновсесвітом. Але досить гідних і цікавих фільмів теж вистачає. Звертаємо увагу на те, що у добірці нижче ми зібрали фільми саме розширеного кіновсесвіту DC:

Людина зі сталі Бетмен проти Супермена Загін самогубців Диво-жінка Ліга Справедливості Аквамен Шазам! Хижі пташки та фантастична Харлі Квін

Залишайтеся вдома і приємного вам перегляду!

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