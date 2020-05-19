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27 і 28 випуски проєкту «Супермама» від 19.05.2020: Відмова від щеплень у Наталії та життя по годинах у Софії

19.05.2020

Сьогодні, 19 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 27 і 28 випуски психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці продовжують оцінювати своїх конкуренток. І сьогодні жінки вирушать у гості до високодуховної мами Наталі і королеви тайм-менеджменту Софії. Чому конкуренткам здалося, що діти Наталії живуть у поганих умовах, і на яку провокацію Альона Лоран спробує вивести Софію? Та, головне, кому з учасниць ведучий проєкту Дмитро Карпачов віддасть свої бонусні бали?

супермама

Більше на тему: «Супермама» 25 і 26 випуски: У яких умовах виховуються діти багатих і знаменитих мам?

Боротьба за звання Супермами триває. І сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію останніх мам — високодуховної Наталії та королеви тайм-менеджменту Софії.

Конкурентки будуть шоковані тими умовами, в яких доводиться жити дітям Наталії. Бруд, відсутність якісних продуктів і нерозуміння своїх дітей — ось що вони побачать у гостях у високодуховної мами. А от у Софії вдома чисто. Та чи щасливі її діти, адже все їхнє життя розписане практично по годинах.

супермама

У 27 і 28 випусках проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • У яких умовах проживають діти високодуховної мами Наталі?
  • Чому учасницям здалося, що діти Наталії — нещасні?
  • Що змусило Наталю кардинально змінити своє життя і відмовитися від матеріальних благ?
  • Чому Альона Лоран розкритикувала дизайнерські речі Софії?
  • Чи пройде перевірку на інтелектуальний розвиток старший син Софії Маркіян?
  • Хто здобуде звання Супермами?

Video: 27 і 28 випуски проєкту «Супермама» від 19.05.2020: Відмова від щеплень у Наталії та життя по годинах у Софії

Супермама 27 і 28 випуски: Відмова від щеплень у Наталії та життя по годинах у Софії. Хто з учасниць вразить Дмитра Карпачова

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