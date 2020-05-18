Вакцина від коронавірусу: як відбувається розробка ліків

Американці, німці та китайці в трійці лідерів-розробників вакцини проти коронавірусу і вже наповну здійснюють випробування на людях. Кореспонденти Голосу Америки поспілкувалися з американським студентом, який зголосився взяти участь у тестуванні препарату. Детальніше дізнавалася програма СТБ «Вікна-новини».

До нормального життя без масок, антисептиків і соціальної дистанції світ повернеться лише з появою вакцини від коронавірусу. На сьогодні над її розробкою працюють провідні фармацевтичні підприємства. Компанії Pfizer і Bioentech заявили про одне з найбільш ефективних тестувань вакцини від COVID-19. Участь у випробуванні беруть студенти американських медінститутів.

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Майкл Сікорські — учасник випробувань — зізнався, що почувається гордо, відповідально і зобов’язано. Студент входить у групу з 361 добровольця першої фази тестування. Компанії одночасно випробовують чотири вакцини. Вводиться невелика кількість препарату, який містить генетичний код вірусу у вигляді РНК. В результаті організм людини продукує вірусний білок, імунна система реагує на нього, як на чужорідний, і стимулює вироблення специфічних антитіл.

Мікаель Долстен — старший науковець компанії Pfizer — зазначає, що після вакцинації організм готовий протистояти справжнім вірусним клітинам. У ньому залишається імунна пам’ять, яка зреагує в разі зараження.

Сотні компаній і корпорацій беруть участь у боротьбі проти вірусу. Так американська компанія Moderna разом з Американським інститутом здоров’я проводить другу фазу досліджень, тестуючи ефективність вакцини на основі РНК на людях. Перша фаза — тестування безпеки — успішно завершилася минулого місяця. На етапі випробування вакцини і компанія INOVIO.

Науковці з Уханя і Пекіна у своїй роботі використовують старий метод введення пасивного вірусу. Вірусологи прогнозують появу вакцини вже у жовтні.

«Виклик полягатиме в тому, щоб мати достатню кількість вакцини і розповсюдити її належним чином», — коментує директор Інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Якщо тестування вакцини пройде успішно, то вже до кінця року вона буде офіційно випущена і затверджена. А це безпрецедентний випадок у сфері імунізаційної медицини.

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.

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