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У шоу «Супермама» візьме участь світська левиця Альона Лоран

18.05.2020

У сьомому тижні психологічного реаліті «Супермама» візьме участь відома телеведуча, письменниця і світська левиця Альона Лоран. Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

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У проєкті «Супермама» візьме участь відома телеведуча, письменниця і світська левиця Альона Лоран.

Альона Лоран — одна з найвідоміших київських тусовщиць. Вона отримала популярність у 2012 році, коли написала свою першу книгу «Алиса в страНЕ чудес. Болтовня брюнетки», в якій розповіла про своє життя і життя впливових людей нашої країни.

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Альона була ведучою рубрик «Showtime» і «Зоряний Casual» на інтернет-телебаченні, брала участь у різноманітних телешоу. Жінку також часто запрошують на різні ток-шоу як експерта.

Та чи зможе Альона перемогти в проєкті і здобути почесне звання Супермами? І як її методи виховання оцінить експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:15 на телеканалі СТБ!

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