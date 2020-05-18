Як правильно приготувати м’ясо, щоб воно було соковитим, м’яким і смачним, – одвічне питання. Учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов поділився безпрограшним рецептом шашлику, який ви легко приготуєте вдома.

Олександр Абрамов, як ніхто інший, знає, як правильно поводитися з м’ясом. Всі хочуть приготувати м’яку, соковиту страву, яка здивує всіх.

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До маринаду найкраще приступати за день до шашликів, щоб м’ясо встигло правильно промаринуватися. Але якщо часу чекати зовсім немає, в матеріалі ви знайдете спосіб швидкого просочення свинячого ошийка.

Складові:

Свинячий ошийок

Морська сіль – за смаком

Насіння коріандру – 1 ч. л.

Ріпчаста цибуля – 300–400 г

Чорний мелений перець – 1 ч. л.

Лавровий лист – за смаком

Рослинна олія – ​​50 г

Спосіб приготування шашлику:

Ретельно промийте м’ясо від бактерій у великій кількості холодної води. Просушіть серветкою, щоб ввібрати всю вологу. Наріжте свинячий ошийок на шматочки розміром трохи більше сірникової коробки. Приступайте до маринаду. Попередньо обсмажте спеції на сухій сковороді. Посоліть м’ясо: 20 г солі на 1 кг м’яса. Покладіть всі шматочки м’яса в миску, куди висипте все підсмажені і перемелені спеції. Наріжте цибулю кільцями. Викладіть її до м’яса. Додайте рослинну олію. Необхідно ретельно розім’яти м’ясо зі спеціями і цибулею, щоб шашлик добре просочився. Накрийте фольгою ємність і приберіть в холодильник до ранку (приблизно на 12 годин).

Якщо вам необхідний терміновий маринад і часу чекати наступного дня зовсім немає, то можете скористатися рецептом термінового маринаду. В такому випадку натріть цибулю на дрібній терці, зробивши так званий фреш. Додайте його до м’яса і спецій. Таким чином м’ясо промаринуется за 2–3 години.

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