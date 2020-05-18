16 травня відбувся онлайн-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020, який транслював телеканал СТБ. Фінальне шоу Eurovision: Europe Shine A Light тривало близько двох годин. Відомо, що фінал відбувся у формі концерту, тому в конкурсі Євробачення-2020 не виграв ніхто.

Захід об’єднав усіх музикантів, які мали цьогоріч вирушити до Роттердама. До концерту приєдналися і учасники минулих років. Також глядачам показали онлайн-інтерв’ю з конкурсантами та домашні концерти. Євробачення-2020 відбулося в неконкурентному форматі.

Онлайн-концерт показали в 46 країнах! Ведучими шоу стали заявлені раніше нідерландські артисти: співачка Едсілія Ромблі, яка брала участь у Євробаченні в 1998 і 2007 роках, актриса Шанталь Янзен і співак, актор і шоумен Ян Сміт.

Представники України — гурт Go_A — виконали конкурсну пісню «Соловей», а також хіт «Love Shine а Light» рок-гурту Katrina and the Waves з Євробачення-1997.

Примітно, що кожен учасник виступав зі свого міста. Всього в записі онлайн-концерту взяли участь виконавці з 41 країни світу. Ведучіі відзначили, що вперше в історії між учасниками немає ніякої конкуренції, а лише унікальна співпраця на відстані.

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