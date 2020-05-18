18 травня в ефір телеканалу СТБ вийшов 26 випуск психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання гламурної мами Альони, яка зіткнулася з проблемою ревнощів між своїми дітьми. Її старша дочка дуже ревнує маму до свого молодшого брата. Як уникнути ревнощів між дітьми? Про це читайте в нашому матеріалі.

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Альона Лоран під час розмови з ведучим проєкту Дмитром Карпачовим зізналася, що її старша дочка Габріелла ревнує її до молодшого брата. Жінка визнає, що її синові не вистачає уваги, адже Габі практично не дає можливості їй побути з сином, відразу ж закочує істерики.

Дмитро Карпачов звернув увагу Альони на те, що її старша дочка тільки починає вчитися взаємодіяти з іншими людьми. У моменти, коли їй хочеться провести час із мамою, та не завжди може знайти вільну хвилину для дочки, адже повинна подбати і про малюка. Експерт із питань дитячої вікової психології порадив Альоні навчити свою дочку поважати бажання інших людей, які не завжди можуть іти на контакт. А ще звернув увагу на те, що дітей потрібно готувати до появи другої дитини в сім’ї.

«Не треба вимагати від старшої дитини вмить полюбити молодшого братика або сестричку. До появи другої дитини дітей потрібно готувати заздалегідь. Слід пояснити, що скоро в сім’ї з’явиться ще один малюк, що він — не замінник старшого. А коли народиться дитина, повернутися з лікарні з подарунком. Мовляв, дивись, що тобі приготував молодший братик або сестричка».

Більше порад щодо виховання дітей — з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті «Супермама».

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