Гороскоп на 19 травня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто має трохи відпочити, а кому варто ще попрацювати? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день. Можна взяти трохи відкладених грошей і побалувати себе невеликим сюрпризом. Ви заслужили.

Телець

Ви забагато чекаєте від інших людей, через це постійно нервуєте. Перестаньте чекати і просто насолоджуйтеся життям.

Близнюки

У вас накопичилося багато справ, які терміново потрібно зробити. Складіть план того, що треба виконати передовсім, і швиденько закрийте борги.

Рак

Ви іноді буваєте різкими. Ваші слова ображають інших. Спробуйте бути більш м’яким. І не забувайте слухати критику — вона корисна.

Лев

Ви втомилися. Але скоро у вашому житті відбудуться приємні зміни. Самотні Леви можуть зустріти свою долю.

Діва

У фінансових питаннях вам треба бути уважнішими. Не варто вкладати гроші в неперевірений бізнес — ви можете зазнати банкрутства.

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Терези

У стосунках із коханою людиною варто бути більш лояльним. Закрийте очі на дрібні вади — вони є у всіх. Сконцентруйтеся на позитивних якостях партнера.

Скорпіон

Якщо у вас з’явилася грандіозна ідея, обов’язково запишіть її в блокнот. Так ви її не тільки не забудете, а ще й пропишете план втілення в реальність.

Стрілець

Ви дуже завантажені. Через те, що у вас справ сила-силенна, ви можете бути трохи дратівливі. Спробуйте знайти час для відпочинку, — він вам необхідний.

Козеріг

Вам час звернути увагу на своє здоров’я. В умовах карантину в спортзал поки ходити заборонено, зате займатися вдома можна. Це і зробіть.

Водолій

Проявіть турботу про своїх родичів. Їм не вистачає вашої уваги. Зателефонуйте батькам або братам із сестрами. Їм потрібно почути теплі слова.

Риби

Якщо у вас виникне дилема, то, щоб її вирішити, прислухайтеся до свого серця. Якщо потрібно, запитайте поради у близької людини, але рішення ухвалюйте самі.

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