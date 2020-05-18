Сьогодні, 18 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 25 випуск психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання мами високих стандартів Даші, яка по-різному виховує своїх дітей. До старшого сина Даша строга, а ось дочці дозволяє набагато більше. Та чи так правильно? Про це читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Як зберігати спокій з дітьми

Експерт із питань дитячої вікової психології під час особистої зустрічі з Дашею звернув її увагу на те, що вона виховує свою дочку більш м’яко, на відміну від сина, до якого проявляє вимогливість. На думку ведучого, така тактика може мати негативні наслідки для дитини.

«На жаль, багато матерів вважають, що синів треба виховувати жорстко. Проте це може призвести до неврозів. Так, потрібно розуміти, що хлопчики і дівчатка відрізняються, треба враховувати гендерні відмінності. Але до дітей треба ставитися однаково. Тому що різниця у ставленні може спровокувати ревнощі між ними».

Більше на тему: Як реагувати на дитячі істерики: поради Дмитра Карпачова

Дмитро Карпачов звернув увагу на те, що іноді, коли Даша хоче продемонструвати синові, що про жінку треба дбати, що жінка — це не обслуговуючий персонал, вона робить це так, що син починає відчувати себе обслуговуючим персоналом. Експерт порадив мамі високих стандартів не забувати про те, що й хлопчикам потрібні ніжність і турбота.

«До певного віку принципових відмінностей у вихованні немає. Всім дітям потрібні ніжність, турбота і любов».

Більше порад щодо виховання дітей — з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті «Супермама».

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ