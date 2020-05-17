На розслідування сьогоднішньої шокуючої історії до Тернополя вирушили найкращі екстрасенси країни – Олена Курилова та Жанна Шулакова. Та історія, яку розплутуватимуть ясновидиці, лякає до глибини душі. З чим зіткнулися експерти нового випуску «Слідство ведуть екстрасенси»? Читайте просто зараз!

У сьогоднішній програмі експерти розслідували справу Марти Коновалової з Тернополя. Жінку та двох її дітей переслідує смертоносний привид, який приходить до них уві снах і наяву. Після його появи маму ледь не збила вантажівка, а син та донька мало не померли через жахливі травми.

Марта думала, що родину хоче вбити її покійний чоловік. За життя вона зопалу прокляла його, бо через дикі ревнощі піднімав на неї руку. А невдовзі після цього він несподівано помер. Проте, розібравшись, екстрасенси відчули, що Мартин чоловік сам став жертвою потойбічної сили.

І сила ця – мрець із якимись маятниками в руках, котрий уже давно полює на сім’ю. Під час розслідування Жанні Шулаковій чомусь постійно ввижалися дивні картинки з молодою парою закоханих. Ясновидиці запідозрили, що загадкового духа прив’язала до родини жінка, яку кинув чоловік Марти.

Однак ця версія не підтвердилася. Налаштовуючись на зловісну силу, Олена Курилова побачила у видінні страшний ритуал: жіноча рука виводить на дзеркалі пентаграму. Екстрасенси були вражені, коли дізналися, що магією займається Мартина мама. Але невже рідна мати могла викликати того самого духа з маятниками? Невже жінка своїми руками відправила зятя на той світ? Дивіться просто зараз!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ