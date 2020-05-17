Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня 2020 року розповість вам, як прожити його вдало і продуктивно. Дотримуйтесь порад зірок, вони підкажуть вам правильний напрямок. Головне — починайте кожен новий день з позитивних думок. Детальний прогноз на тиждень з 18 по 24 травня 2020 року читайте в матеріалі.

Овен

На цьому тижні зумійте скористатися кожною можливістю. Зірки радять не шкодувати сил для досягнення мети. Однак не плутайте працелюбність і роботу на знос. Наприкінці тижня влаштуйте відпочинок для душі й тіла!

Телець

На цьому тижні ви будете окрилені й оточені максимальною увагою! Та не забувайте і про допомогу. Зверніть увагу на свого близького друга. На жаль, він не володіє хорошою інтуїцією і зовсім не розбирається в людях. Наприкінці тижня закрийте всі важливі справи, щоб у суботу та неділю відпочити так, як ви того бажаєте.

Близнюки

Початок тижня здивує вас новиною, якої ви точно не очікуєте. Але не переживайте, ви настільки сильна людина, що вам удасться швидко залагодити всі проблеми чи непорозуміння. В середині тижня все стабілізується, якщо будете уважні до свого чуття. Ось побачите!

Рак

Якщо стосунки йдуть на дно, то цього тижня є останній шанс їх врятувати. Ситуація з вашим партнером давно вже стала складною. Проте ви навіть не намагаєтеся зробити хоч щось для блага двох. Раки, не губіть себе і своє щастя. Наприкінці тижня самі зрозумієте, що вчинили правильно, коли прокинетеся зовсім іншою, зате щасливою людиною.

Лев

Леви будуть дуже песимістичні цього тижня. Багато страху і поганих думок навідуватимуть вас. Але краще не піддаватися паніці, тоді все у вас буде добре. Дозвольте собі просто пливти за течією, спробуйте дізнатися, що таке гармонія з самим собою. Зірки гарантують, що все буде добре, вам нема чого турбуватися.

Діва

Ви дуже чекаєте приїзду близької людини, або ж плануєте самі зробити крок назустріч важливій особистості у вашому житті. Але пам’ятайте, що ви кохані і неповторні. В середині тижня на вас чекають приємні зміни, тому просто насолоджуйтеся моментом.

Терези

Ви бачите проблему, але не беретеся її вирішувати. Зірки рекомендують не пускати все на самоплив, інакше доведете до критичної ситуації. В середині тижня в разі вашої бездіяльності ви можете зіткнутися з великими труднощами на роботі або в сімейних справах. Розберіться просто зараз з усім, поки все не почало валитися у вас з рук.

Скорпіон

На цьому тижні не розповідайте нікому секрети. З’явилося багато заздрісників. Ви випромінюєте щастя і позитив, ніхто й ніщо не зможе зіпсувати вам настрій. Але бути уважним і вчасно стриматися — це запорука продовження хорошого настрою. Зірки радять закріпити все спортом. Адже в здоровому тілі — здоровий дух.

Стрілець

Ставте себе вище роботи, інакше до кінця тижня у вас просто не вистачить сил. Почніть раніше лягати спати, ранок починати з неспішного сніданку. Емоційний стан Стрільців на межі, досить доводити себе до знемоги. Цей тиждень має стати розвантажувальним!

Козеріг

Припиніть так негативно реагувати на критику. Люди з вашого оточення хочуть вам лише добра. Зірки попереджають про незначні конфлікти з близькими. Однак знайте, що ви зможете їх уникнути, якщо розумно навчитеся відповідати на те, чого не хотіли б почути. Тримайте себе в руках, і у вас вийде зберегти всіх друзів.

Водолій

Бадьорість, ініціативність, потужна енергія — все це допоможе досягти максимальних успіхів у вашій справі в середині тижня. Ви правильно дивитесь на життя, завжди дотримуєтесь порад більш досвідчених людей, тому і справи у вас складаються якнайкраще. Здоров’я так само в чудовому стані. Але не забувайте його підтримувати повноцінним сном!

Риби

Уникайте всіляких розбіжностей. До вас, як до магніту, притягуватимуться конфлікти. Краще уникайте їх, інакше не зможете вийти з води сухим. Напевно, через невдалий початок тижня ви з побоюванням дивитиметесь на хороші моменти. Почнете бачити підступ навіть там, де його і бути не може. Заспокойтеся, все у вас буде добре, просто у всіх бувають невдалі дні.

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