У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили захоплюючу битву чорних. Як проходила битва і кому з учасників не вдалося зняти з себе чорний фартух? Дізнайтеся хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 12 випуску вже зараз.

У 12 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 знову ніхто не залишив!

Сьогодні пройшла сама незвичайна битва чорних. Для початку команда синіх проголосувала за кращих кулінарів і за підсумком чорні фартухи наділи відразу чотири чоловіки, а Юлію відправили відпочивати. Мікроскопічна кухня скорилася шефам і сьогодні кухню кулінарного шоу ніхто не покинув, адже всі учасники довели, що гідні продовжувати боротьбу за першість в наступному випуску.

Не пропустіть 13 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 26 травня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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