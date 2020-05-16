Гороскоп на 17 травня 2020 року підкаже всім знакам, як правильно діяти в незрозумілих ситуаціях. День здивує вас несподіванками, тому дуже важливо обмірковувати кожне своє рішення. Читайте гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку в матеріалі.

Овен

Сьогоднішній день наблизить вас до реалізації плану, який ви вже дуже давно собі розписали. Будьте готові до ухвалення серйозних рішень.

Телець

17 травня для Тельця — ідеальний день, щоб наповнитися енергією. У другій половині дня на вас чекають приємні звістки.

Близнюки

Будьте готові до серйозних розмов. Сьогодні вам нарешті вдасться вирішити важливе питання.

Рак

Зірки радять вам зайнятися плануванням справ на наступний тиждень. Чіткий розподіл завдань внесе ясність у ваші думки і звільнить час.

Лев

Левам зірки радять більше займатися спортом. За час карантину ви закупилися спортивним інвентарем, але так і не скористалися ним повною мірою. Час змінювати спосіб життя.

Діва

Не бійтеся експериментів! Здійсніть те, на що не наважувалися останній місяць. Результат вас здивує.

Терези

Терези закрилися в собі. Останнім часом вас важко вивести на розмову. Але час соціалізуватися і відповідати на дзвінки та повідомлення.

Скорпіон

Якщо ви вже давно відкладаєте шопінг, сьогодні вдалий день нарешті здійснити задумане онлайн. Покупки будуть чудовими і якісними, навіть заочно!

Стрілець

Стрільцям потрібно абстрагуватися від негативних думок. Ви багато аналізуєте те, що вже давно в минулому. Відкрийтеся для чогось нового.

Козеріг

Сьогодні краще уникати справ, які вимагають пильної уваги. Весь день ви будете дуже забудькуваті й неуважні.

Водолій

Весь тиждень ви продуктивно працювали і досягли хороших результатів. Побалуйте себе приємним відпочинком: переглядом улюбленого кіно, дзвінком близькій людині по відеозв’язку або смачною вечерею.

Риби

Рибам зірки радять бути максимально зібраними і не відволікатися на пожирачів часу. Протягом дня можуть з’явитися позапланові завдання, які доведеться терміново виконувати.

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