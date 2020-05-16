Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили захоплюючий 12 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Учасники продовжили створення власних ресторанів. Також на них чекала захоплююча битва чорних і не менш цікаве наступне випробування. Чим ще дивував 12 випуск? Дізнаєтеся вже зараз в нашому матеріалі.

У 12 випуску учасники втілювали свої концепції в реальність. Дві команди закупили в будівельному магазині весь необхідний інвентар для майбутніх ресторанів. За кілька годин їм потрібно побудувати ресторан і приготувати страви для гостей. Синя команда працює в рибному ресторані, червона занурить усіх в лісові хащі. У підсумку перемогу одеражала червона команда Едурда Канаряна. Синя команда відправила на балкон Юлію, а хлопці прийняли виклик на битві чорних.

На чотирьох учасників битви чорних: Євгенія Грибеника, Віктора Самардака, Єфима Кравченка і Влада Міцкевича чекало важке випробування мікрокухнею. Кожен ресторан декорований під певну подію: день народження, весілля, новий рік і віденський бал. Професіонали вибрали ресторан, страви для якого вони будуть готувати. У підсумку всі шефи продемонстрували високий рівень і ніхто не покинув кухню шоу.

Новим випробуванням учасників 2 сезону став конкурс дієтичного харчування. Судді запропонували професіоналам розділитися на команди. Влад Міцкевич очолив команду червоних, яким потрібно буде готувати: для столу №9 – цукровий діабет, столу №8 – ожиріння і столу №6 – подагра. Капітаном синіх став Давид Даніелян і він вибрав картки зі столом №12 – нервові захворювання, столом №1 – виразка шлунка і столом №3 – діарея. Саме за рекомендаціями з цих карток кухарі і готуватимуть свої страви.

Чи впораються з цим завданням кухарі ми побачимо вже в наступну суботу. Не пропустіть 13 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже в наступну суботу, 23 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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