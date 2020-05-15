Я поважаю таких людей: знайомство батьків Холостяка Макса з Дашею

Відбулося третє знайомство з батьками. Головний герой Макс Михайлюк познайомив усіх учасниць з близькими, що має допомогти йому зробити важливий вибір напередодні фіналу. Однак перед тим, як привести Дашу в дім, чоловік вирішив надати їй трохи впевненості в собі і організував одне з найбільш романтичних побачень. Детальніше — в матеріалі.

В Одесі Дашу зустрів не Макс, а його друг Антон. Чоловік зізнався, що він має спеціальне завдання від Холостяка, а саме: зав’язати очі учасниці і привести в потрібне місце. Нагадаємо, що такий формат зустрічі Макс практикує не вперше.

Побачення вийшло, мабуть, найромантичнішим в історії взаємин пари. Дівчина опинилася на футбольному полі з заплющеними очима, де почула голос Макса. Чоловік попередив її, що зараз вона познайомиться з найбільш цілеспрямованою і сильною духом людиною. Вона ніколи не боїться говорити правду, але чомусь часто сумнівається в собі. Розплющивши очі, учасниця побачила на екрані стадіону себе. «Хотілося показати, якою її бачу я», — пояснив свій вчинок Холостяк.

Приїхавши до батьків, Даша видихнула. І Лариса Володимирівна, і Андрій Андрійович зустріли її добродушно.

«Вона майстерка спорту з художньої гімнастики. Це величезна праця і багато варта. Я поважаю таких людей», — прокоментувала мама Макса.

«Я настільки відчуваю все, що з нею сталося. Але зараз вона використовує свої знання в повсякденному житті, що приносить їй дохід. Це похвально», — зазначив батько головного героя.

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А під час спілкування тет-а-тет учасниця показала себе з більш вразливого й ніжного боку. Незважаючи на сильну і впевнену оболонку спортсмена, тато Холостяка помітив її відкритість: «Вона дуже відкрита і проста людина. Її не треба виводити на чисту воду. Просто потрібно трохи полюбити себе». У розмові з мамою Даша зізналася, що має сильні почуття до Макса, однак поки боїться сказати прямо про це.

«Я хочу тобі подякувати, що ти не намагалася показати себе з кращого боку. Ти була щирою і чесною з нами», — підсумував Андрій Андрійович.

Який вибір зробить Макс на Церемонії троянд? Чи є продовження в історії пари? І чи стане Даша фіналісткою 10 сезону реаліті «Холостяк»? Дізнайтеся зовсім скоро!

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