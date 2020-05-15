Перша спільна відеоробота Олега Винника та Каті Царик – це історія про те, що у кожної людини є свій шлях. Часом на цьому шляху зустрічаються різні люди, інтриги і спокуси.

– У сучасному світі дуже багато амбіцій, від яких, на жаль, страждає кохання. Пісня «Безумная Любовь» про наші почуття і дії. Часто забуваючи, що щастя знаходиться всередині нас, і вирушаючи на його пошуки, ми починаємо робити божевільні речі. Мені би хотілося, щоб ми не шукали кохання, а віддавали його, – зазначає Олег Винник.

Перед глядачем відкривається нескінченний лабіринт, у центрі якого знаходиться заточена в кришталеве серце дівчина. До неї рухається головний герой. По дорозі його намагаються спокусити різні дівчата, усуваючи одна одну всілякими підступами і хитрощами.

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– Кліп дуже іронічний, бо Олег любить посміятися і поіронізувати над собою і на тему своєї популярності. Але суть його полягає в тому, що на шляху до тієї єдиної, чистої та щирої любові завжди зустрічаються труднощі і перипетії, – коментує ідею відеороботи Катя Царик.

Пісня «Безумная Любовь» вперше була презентована в листопаді під час грандіозного концерту Олега Винника в столичному Палаці спорту, режисером-постановником якого виступила Царик.

– Катя настільки заглибилася в сенс даної композиції, що для інших кліпмейкерів просто не залишилося шансу. До того ж, мені захотілося свіжих ідей, свіжого погляду талановитої людини на мою творчість, – говорить про колаборацію співак.

– Олег дуже круто працює в кадрі. Він подобається мені як актор, добре відчуває камеру, світло, тому було дуже цікаво попрацювати з ним на знімальному майданчику і створити для нього нову історію, – підкреслила режисер.



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