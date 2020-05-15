Мрія будь-якого кухаря – відкрити власний ресторан – стане можливою на «МастерШеф. Професіонали »-2. Дві команди повинні продумати свої концепції від «а» до «я»: меню, оформлення та обслуговування. Все як якби вони по-справжньому відкривали ресторан. Клієнтами учасників стануть судді проекту разом зі своїми друзями з ресторанного світу. Чий ресторан виявиться кращим?

Детальніше дивіться в 12 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Чия концепція буде більш вдалою?

Кому з учасників вдасться по справжньому здивувати гостей і суддів?

Хто все ж одягне на себе чорний фартух ?

Хто з шефів назавжди покине кухню проєкту?

Не пропустіть 12 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 16 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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