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У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи побудують власні ресторани

15.05.2020

Мрія будь-якого кухаря – відкрити власний ресторан – стане можливою на «МастерШеф. Професіонали »-2. Дві команди повинні продумати свої концепції від «а» до «я»: меню, оформлення та обслуговування. Все як якби вони по-справжньому відкривали ресторан. Клієнтами учасників стануть судді проекту разом зі своїми друзями з ресторанного світу. Чий ресторан виявиться кращим?

Детальніше дивіться в 12 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

  • Чия концепція буде більш вдалою?
  • Кому з учасників вдасться по справжньому здивувати гостей і суддів?
  • Хто все ж одягне на себе чорний фартух ?
  • Хто з шефів назавжди покине кухню проєкту?

Не пропустіть 12 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 16 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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