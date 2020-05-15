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Учасник від Росії на Євробаченні-2020

15.05.2020

Громадський мовник C1R обрав панк-поп-рейв-гурт Little Big представником Росії на Євробаченні 2020. Little Big виступить 16 травня на онлайн-концерті Євробачення-2020.

Про Little Big

Little Big походить з Петербурга і складається з членів Іллі Прусікіна, Соні Таюрської, Антона Ліссова та Сергія Макарова. Гурт створює потужну панк-поп-рейв музику і нині запалює європейські танцполи.

Little Big відомий такими вірусними піснями, як Skibidi. Сингл став миттєвою світовою сенсацією, набравши 23 мільйони переглядів на YouTube всього за 1 тиждень. На момент написання статті відеоролик досяг понад 362 мільйони переглядів.

Популярність Little Big продовжувала зростати після випуску пісні I’m ok, яка стала одним із найпопулярніших мемів TikTok у всьому світі.

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