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Учасник від Ісландії на Євробаченні-2020

15.05.2020

16 травня на онлайн-концерті Євробачення-2020 Ісландію представить гурт Daði & Gagnamagnið. Пісня, з якою гурт буде представляти країну – «Think About Things». Подробиці – далі в матеріалі!

Переможцем національного відбору на Євробаченні-2020 в Ісландії став гурт Daði & Gagnamagnið. 16 травня на онлайн-концерті гурт виконає пісню «Think about things».

Gagnamagnið – це ісландський музичний гурт, лідером якого є молодий співак і музикант Daði Freyr Pétursson. Народився лідер гурту в Рейк’явіку та до дев’яти років ріс в Данії, а потім його сім’я переїхала в Ісландію. Вокаліст закінчив мультикультурну школу в 2012 році і отримав ступінь бакалавра в галузі музичного менеджменту та аудіовиробництва в Берліні в 2017 році.

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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