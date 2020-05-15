Учасник від Естонії на Євробаченні-2020

16 травня на онлайн-концерті Євробачення-2020 Естонію представить Уку Сувітсе. Пісня, з якою він представлятиме країну, – «What Love Is». Подробиці – далі в матеріалі!

Представляти Естонію на Євробаченні-2020 з піснею «What Love Is» буде Уку Сувітсе. Він є відомим естонським співаком, який свою кар’єру почав ще в 2004 році. У наступні роки своєї музичної творчості, він був учасником багатьох естонських конкурсів.

Наприклад, в 2010 році він взяв участь у конкурсі під назвою «Нова хвиля», де він зайняв третє місце. У 2014 році Уку брав участь у відомому естонському пародійному шоу «Твоє обличчя звучить знайомо».

Уку знімався в таких мюзиклах, як «Олівер Твіст», «Чикаго» та «Історія Вестсайду».

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