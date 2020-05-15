Спокійно і впевнено: знайомство Дани з батьками Холостяка Макса

За крок до фіналу дівчата традиційно знайомляться з близькими головного героя. В 11 випуску Макс Михайлюк запросив трьох учасниць до Одеси — свого рідного міста. Першою знайомитися з батьками вирушила Дана. Чим дивувала дівчина? Як поставилися до її творчості та поезії? І головне, чи сподобалася учасниця батькові й матері Макса?

Першою з батьками Макса знайомилася Дана. Для початку чоловік вирішив показати учасниці значущі в своєму житті місця, тому запросив її на 13-у станцію Великого Фонтану, де працював офіціантом у віці 14 років. Незабаром настав час знайомства з батьками. Дана поводилася досить впевнено, мамі вручила український оберіг, а батькові піднесла булаву, як главі сім’ї.

«Вона поводилася досить спокійно і впевнено. Ми, напевно, більше хвилювалися, адже це була перша з трьох дівчат, яка прийшла з нами знайомитися», — зазначив батько Макса.

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В особистій розмові з татом дівчина зізналася, що раніше працювала журналісткою і ведучою, а під час навчання підробляла моделлю. Однак модельний бізнес — це мета бути завжди незалежною і мобільною.

«Мене насторожило, що в неї дуже сильний характер. Він і у Макса дуже сильний. Питання — чи зможуть дві домінантні особистості співіснувати», — зазначив батько.

Під час бесіди з мамою Макса розмова зайшла про творчість. Жінка захотіла прочитати поезію Дани, проте сама дівчина зізналася, що її вірші «трохи незвичайні».

«Еротичну поезію я не читала. Я трохи здивувалася. З іншого боку, чому ні, якщо вона в такий спосіб може проявляти свої почуття», — прокоментувала мама Холостяка.

Також Дана зізналася, що готова народити протягом чотирьох років, але вона точно не готова відмовитися від роботи. А ось задовольняти апетити Макса буде значно складніше:

«Я готую лише елементарні страви. Я не люблю стояти біля плити. Може, все зміниться, коли з’явиться коханий чоловік. Але готувати буду не щодня, а так, час від часу», — категорично заявила Дана. «Стосунки їй потрібні, але до повноцінної сім’ї з дітьми вона ще не готова», — підсумувала мама.

З особистої розмови Макса з батьками стало зрозуміло, що загалом враження про учасницю склалося позитивне. Дана здалася цілеспрямованою, глибокою і чуттєвою. Участь в інших реаліті нікого не збентежила, а батьки навпаки відзначили цей етап життя як можливість набратися досвіду і вступити в нові здорові стосунки.

Як складуться взаємини Макса і Дани далі? Чи прислухається Холостяк до порад близьких? І чи отримає дівчина жадану троянду на Церемонії, ставши фіналісткою 10 сезону? Не пропустіть!

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