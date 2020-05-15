Вона любить багато говорити: знайомство батьків Холостяка Макса з Вікою

За крок до фіналу проєкту «Холостяк» дівчата традиційно знайомляться з батьками головного героя. Другою з близькими Макса знайомилася Вікторія. І як властиво учасниці, говорила більше вона, а батьки слухали її. Чи сподобалася така комунікабельність родині чоловіка? Що помітив близький друг Холостяка? І чи повірили в її щирість?

Спершу Макс вирішив показати Віці найважливіше місце, де він зрозумів, що хоче стати пілотом. В одеському аеропорту Холостяк зізнався, що диспетчерський центр, де працював його батько, допоміг йому усвідомити всю силу бажання літати!

«Це його стихія, його світ. Мені дуже хотілося зануритися в нього і стати ближче», — зізналася Віка.

Пара перемістилася у vip-кав’ярню, щоб поспілкуватися перед знайомством з близькими. Чоловік вирішив заспокоїти учасницю і трохи пожартувати: «Ми, пілоти, боїмося літати. Тому намагаємося не дивитися вниз. Інакше тоді доводиться посадку здійснювати стюардесам. Таке вже часто траплялося».

У якийсь момент дівчина навіть не усвідомила, що це несерйозно, і трохи занервувала. Сам Холостяк зізнався, що йому подобається ця безпосередність Вікторії. А довірливість надає їй особливого шарму.

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До сімейного столу приєднався і найкращий друг Макса — Ярослав. Увійшовши в дім, дівчина відразу привернула до себе увагу: «Я сильна в кулінарії. Я вважаю себе хазяйновитою. Тому дивлюся багато відеоуроків. Раніше я займалася і танцями, і співом. Їздила на конкурси з вокалу. Паралельно займалася і малюванням. Зараз я менеджер та адміністратор. Є над чим попрацювати. Всі телефонні дзвінки на мені. Є жилка перфекціонізму», — говорила і говорила Віка.

Батьки помітили, що учасниця намагалася максимально багато розповісти про себе і здатися талановитою в усьому: «Вона дуже любить багато розмовляти. Заповнює собою весь простір».

Незабаром друг Макса покликав Віку на особисту розмову, під час якої прямо заявив, що не вірить у її щирість. «Не було конкретики. Моя думка двояка. Вона хотіла лише сподобатися», — виснував Ярослав.

А ось під час спілкування з мамою Віка зізналася, що бачить ідеальну сумісність з Холостяком. Вона не намагається зіграти і сподобатися всім, але щиро вірить у можливість побудувати сімейні стосунки. А при спілкуванні з батьком розмова зайшла про сімейні цінності.

«Вона дуже комунікабельна. Не соромиться говорити і тримає ситуацію під контролем. Але ситуація з продажем плеєра батькові свідчить про прогалини в сімейних цінностях», — підсумував батько.

Враження Віка залишила неоднозначні. Мамі не сподобалося те, що дівчина себе занадто нахвалювала. А тато зазначив, що важливим є те, що всередині, а не зовні.

Як складуться стосунки пари далі? Чи стане Вікторія фіналісткою, отримавши троянду на Церемонії? Не пропустіть!

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