Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 13 і 14 випуски від 16.05.2020

15.05.2020

Завтра, 16 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 13 і 14 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки воювали зі ЗМІ та які наслідки це для них мало, а також хто із селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото. Детальніше читайте в матеріалі.

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 13 и 14 выпуски от 16.05.2020

В 13 і 14 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Як зірки воювали зі ЗМІ, і чим це для них обернулося.
  • Хто із селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото, світлини без макіяжу або на тлі безладу в квартирі.
  • Як необережні висловлювання зірок зіпсували їм життя.
  • Хто із зірок потрапляв на гачок шахраїв, і кому вдалося покарати злочинців. 
  • Дмитро Ступка і Поліна Логунова: відверто про особисте.

Більше на тему: День вишиванки: світові зірки в українському національному вбранні

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 13 і 14 випуски від 16.05.2020

Неймовірна правда про зірок 13 і 14 випуски: як зірки воювали зі ЗМІ та які наслідки це для них мало, а також хто з селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 13 і 14 випуски від 16.05.2020

Неймовірна правда про зірок 13 і 14 випуски: як зірки воювали зі ЗМІ та які наслідки це для них мало, а також хто з селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить