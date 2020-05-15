Завтра, 16 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 13 і 14 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки воювали зі ЗМІ та які наслідки це для них мало, а також хто із селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото. Детальніше читайте в матеріалі.

В 13 і 14 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Як зірки воювали зі ЗМІ, і чим це для них обернулося.

Хто із селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото, світлини без макіяжу або на тлі безладу в квартирі.

Як необережні висловлювання зірок зіпсували їм життя.

Хто із зірок потрапляв на гачок шахраїв, і кому вдалося покарати злочинців.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова: відверто про особисте.

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 13 і 14 випуски від 16.05.2020 Неймовірна правда про зірок 13 і 14 випуски: як зірки воювали зі ЗМІ та які наслідки це для них мало, а також хто з селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 13 і 14 випуски від 16.05.2020 Неймовірна правда про зірок 13 і 14 випуски: як зірки воювали зі ЗМІ та які наслідки це для них мало, а також хто з селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото.

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