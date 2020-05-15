«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 13 і 14 випуски від 16.05.2020
15.05.2020
Завтра, 16 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 13 і 14 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки воювали зі ЗМІ та які наслідки це для них мало, а також хто із селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото. Детальніше читайте в матеріалі.
В 13 і 14 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:
- Як зірки воювали зі ЗМІ, і чим це для них обернулося.
- Хто із селебріті не соромиться викладати в мережу оголені фото, світлини без макіяжу або на тлі безладу в квартирі.
- Як необережні висловлювання зірок зіпсували їм життя.
- Хто із зірок потрапляв на гачок шахраїв, і кому вдалося покарати злочинців.
- Дмитро Ступка і Поліна Логунова: відверто про особисте.
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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 13 і 14 випуски від 16.05.2020
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 13 і 14 випуски від 16.05.2020
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