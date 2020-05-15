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Хто стане фіналістками проєкту «Холостяк»-10, а хто поїде додому за крок до фіналу

15.05.2020

Цієї п’ятниці, 15 травня, вийде 11 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Головний герой Макс Михайлюк познайомить трьох учасниць — Віку, Дану і Дашу  — зі своїми найближчими людьми — батьками. А відбудеться довгоочікувана зустріч у рідному місті Холостяка — Одесі.

Всього три дівчини здобули можливість стати ще ближче до Макса і познайомитися з його близькими. Але перш ніж зустрітися з батьками, Холостяк проведе час із кожною учасницею в рідному місті, поспілкувавшись тет-а-тет.

«Дуже пишаюся тим, що я одесит. Обожнюю своє місто. Хоч би куди я поїхав чи полетів, я завжди порівнюю нове місце з Одесою», — поділиться головний герой.

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Під час індивідуальних зустрічей Макс поведе Віку, Дану і Дашу в улюблені одеські місця, де раніше часто бував. А після прогулянок і душевних розмов дівчата зустрінуться з рідними Холостяка.

Однак крім мами і батька, за столом буде ще один таємничий незнайомець, чиї запитання збентежать учасниць і навіть змусять понервувати!

«Він ставив запитання в лоб. І йому потрібно було конкретно знати відповіді»,  — скаже після спілкування з чоловіком одна з учасниць.

  • Чи не збентежить рідних Макса те, що Дана раніше брала участь в іншому телевізійному проєкті про стосунки?
  •  Хто з дівчат перестарається із самопрезентацією?
  • І головна інтрига — з ким Макс попрощається за крок до фіналу?

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 у п’ятницю, 15 травня, о 19:00 на СТБ! А о 22:00 не пропустіть онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проєкту в Instagram. Гостями прямого ефіру стануть учасниці реаліті — Віка, Даша і Дана.

Video: Хто стане фіналістками проєкту «Холостяк»-10, а хто поїде додому за крок до фіналу

Холостяк 10 сезон 11 випуск здивує знайомством з батьками Макса. Чим запам'ятається зустріч з родиною Макса - дивіться анонс 11 випуску Холостяк 2020 від 15.05.2020

 

Video: Хто стане фіналістками проєкту «Холостяк»-10, а хто поїде додому за крок до фіналу

Холостяк 10 сезон 11 випуск здивує знайомством з батьками Макса. Чим запам'ятається зустріч з родиною Макса - дивіться анонс 11 випуску Холостяк 2020 від 15.05.2020

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