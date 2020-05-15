Хто стане фіналістками проєкту «Холостяк»-10, а хто поїде додому за крок до фіналу
Цієї п’ятниці, 15 травня, вийде 11 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Головний герой Макс Михайлюк познайомить трьох учасниць — Віку, Дану і Дашу — зі своїми найближчими людьми — батьками. А відбудеться довгоочікувана зустріч у рідному місті Холостяка — Одесі.
Всього три дівчини здобули можливість стати ще ближче до Макса і познайомитися з його близькими. Але перш ніж зустрітися з батьками, Холостяк проведе час із кожною учасницею в рідному місті, поспілкувавшись тет-а-тет.
«Дуже пишаюся тим, що я одесит. Обожнюю своє місто. Хоч би куди я поїхав чи полетів, я завжди порівнюю нове місце з Одесою», — поділиться головний герой.
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Під час індивідуальних зустрічей Макс поведе Віку, Дану і Дашу в улюблені одеські місця, де раніше часто бував. А після прогулянок і душевних розмов дівчата зустрінуться з рідними Холостяка.
Однак крім мами і батька, за столом буде ще один таємничий незнайомець, чиї запитання збентежать учасниць і навіть змусять понервувати!
«Він ставив запитання в лоб. І йому потрібно було конкретно знати відповіді», — скаже після спілкування з чоловіком одна з учасниць.
- Чи не збентежить рідних Макса те, що Дана раніше брала участь в іншому телевізійному проєкті про стосунки?
- Хто з дівчат перестарається із самопрезентацією?
- І головна інтрига — з ким Макс попрощається за крок до фіналу?
Дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 у п’ятницю, 15 травня, о 19:00 на СТБ! А о 22:00 не пропустіть онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проєкту в Instagram. Гостями прямого ефіру стануть учасниці реаліті — Віка, Даша і Дана.
Video: Хто стане фіналістками проєкту «Холостяк»-10, а хто поїде додому за крок до фіналу