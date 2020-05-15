Хто залишив проєкт «Холостяк»-10 за крок до фіналу

Відбулася остання Церемонія троянд 10 сезону найромантичнішого реаліті країни — «Холостяк». Головний герой Макс Михайлюк зробив свій вибір і вручив троянди двом дівчатам, які вже наступної п’ятниці отримають можливість стати тією самою єдиною. Однак за крок до фіналу чоловік попрощався з однією учасницею. Чому так сталося? Хто залишив проєкт «Холостяк»-10 в 11 випуску від 15.05.2020 — читайте в матеріалі.

На 11 тижні відбулося знайомство дівчат з найближчими і найріднішими Холостяка. Кожна учасниця сподобалася по-своєму. Хтось своєю впевненістю, хтось — успішністю, а хтось — балакучістю. Порадившись із батьками, Макс ухвалив рішення самостійно.

На останній Церемонії троянд чоловік зазначив, що цей вибір дається йому досить нелегко. І незважаючи на симпатію та прихильність до Вікторії, Холостяк повідомив, що не готовий дати їй троянду.

«Ти сподобалася моїм батькам, і для мене це важливо. Я завжди зауважував у тобі твою жіночу хитрість, і вона здавалася милою. Але мене не полишало відчуття, що ти надто старалася підкреслити свої якості. Ти намагаєшся показати лише позитивні сторони, не замислюючись про вади. У такі моменти людина перестає самовдосконалюватися. Я чекав, що з часом ти станеш для мене до кінця відкритою. На жаль, я не можу дати тобі цю троянду», — зізнався Макс.

Віка болісно сприйняла розставання з Холостяком. Учасниця зазначила, що головний герой її так і не зрозумів. Вона завжди була чесною і відкритою, а чоловік має право на помилку.

«Не хочу в це вірити… Навіщо я закохалася? Я бажаю йому тільки щастя. Нехай знайде свою другу половинку, але дуже шкода, що нею стану не я», — підсумувала Віка.

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