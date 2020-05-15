Гороскоп на 16 травня 2020 року підкаже всім знакам зодіаку, як правильно провести вихідні. Кому варто вже почати готуватися до понеділка? Представникам яких знаків треба переглянути свій раціон і вберегтися від отруєння? Докладний астрологічний прогноз на 16 травня 2020 року від екстрасенсів СТБ — в матеріалі.

Овен

Наполягайте на своєму! Якщо вже вирішили щось робити по-своєму, то не змінюйте напрямок на половині шляху.

Телець

Ваш успіх залежить від уміння тримати ситуацію під контролем. Якщо ви відчуваєте, що здатні самостійно вирішити будь-яку проблему, то не просіть про допомогу і робіть задумане. Зірки обіцяють хороший результат.

Близнюки

Сьогодні до Близнюків прийде раптове осяяння. Завдяки правильним думкам вибудуваний у голові план буде приречений на успіх. Натхнення може минути, тому потрібно взяти з нього максимум користі.

Рак

Якщо Раки й далі так халатно ставитимуться до своїх обов’язків по роботі, то ризикують залишитися ні з чим. Це стосується і домашнього побуту. Якщо ви закинули всі справи, то близькі і друга половина скоро помітять цю неприємну недбалість.

Лев

Ви запідозрили свою близьку людину в обмані. Поговоріть про це з нею, а не з друзями за спиною. І не вигадуйте те, чого немає насправді.

Діва

Уважно поставтеся до вашого харчування. Ваш організм потребує нового і правильного раціону. Додайте повноцінний сніданок і приберіть з вечері важкі вуглеводи та шкідливі жири.

Терези

У сім’ї може виникнути невеликий конфлікт. І ви опинитеся між двох позицій. Зберігайте нейтралітет. Дрібний конфлікт не має затягуватися в такій міцній сім’ї.

Скорпіон

Продовжуйте контролювати свої емоції. Так, вас багато що не влаштовує. Але досить один раз зробити зауваження, а далі спостерігати. Якщо продовжуватимете обурюватися, то будете тільки дратувати опонента.

Стрілець

Минуло багато часу з моменту конфлікту. Час відпустити образу. Люди не винні, що не відповідають ідеалам Стрільців.

Козеріг

Удача сьогодні на стороні Козерогів. Намагайтеся провести суботу більш продуктивно, ніж проспати до обіду. Вранці можна перевірити старі справи, які відклалися на час карантину.

Водолій

Не мовчіть, якщо невдоволення переповнює вас. Навчіться висловлювати відразу все те, що вас не влаштовує, тоді надалі не буде конфліктів і різких сварок.

Риби

Сьогодні вечір буде прекрасним у компанії близької людини. Дозвольте їй подбати про вас!

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