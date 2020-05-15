Фінішна пряма: хто став фіналістками 10 сезону проєкту «Холостяк»

Відбулася остання Церемонія троянд 10 сезону проєкту «Холостяк»! Головний герой познайомив усіх учасниць зі своїми близькими, після чого вибрав двох дівчат, які і стали фіналістками. Хто вже наступної п’ятниці піде на останнє побачення цього сезону? А хто отримає заповітну каблучку від Макса Михайлюка — дізнайтеся в матеріалі.

Першою на Церемонії троянду отримала Даша. Чоловік не став довго випробовувати учасницю і подякував їй за прекрасне знайомство з близькими: «Мені б дуже хотілося навчити тебе бути в гармонії з собою. Ця троянда твоя».

Потім Макс запросив на особисте спілкування Дану, під час якого поцікавився про її прагматичність: «Я помітив, що з батьками ти була стриманішою. Мене непокоїть, що досвід участі в інших реаліті навчив тебе продумувати свої дії і кроки. Ти дуже розумна дівчина, чому підтвердження — твої бізнес-ідеї. Але сподіваюся, що я не черговий проєкт».

Дівчина зазначила, кохання — це не бізнес, тому контролювати і планувати почуття неможливо. Повернувшись на Церемонію, Макс вручив Дані троянду.

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«Ми з Дашею у фіналі. Думаю, Макс відчує, що я щира з ним, і зробить правильний вибір», — прокоментувала Дана. «Сказати, що я в шоці, — це нічого не сказати. Я не бачу Макса із Даною разом. Та й взагалі нікого з Максом, крім себе, не бачу», — зазначила Даша.

Уже в 12 випуску Макс Михайлюк зробить найголовніший вибір весни 2020 року і вручить каблучку одній із фіналісток! Не пропустіть 22 травня фінал романтичного реаліті «Холостяк»-10 на СТБ!

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