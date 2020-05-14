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Учасник від Хорватії на Євробаченні-2020

14.05.2020

16 травня на онлайн-концерті Євробачення-2020 Хорватію представить Дамір Кеджо з піснею «Divlji Vjetre». Подробиці – далі в матеріалі!

Залишивши позаду 15 інших учасників, Дамір Кеджо виграв національний відбір Хорватії «Дора-2020».

Дамір заспіває пісню «Divlji Vjetre» на онлайн-концерті Євробачення-2020 16 травня.

Дамір Кеджо – хорватський співак, переможець конкурсу молодих виконавців Нова хвиля в 2015 році.

Більше на тему: Учасник від Молдови на Євробаченні-2020

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