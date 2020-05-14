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Учасник від Білорусі на Євробаченні-2020

14.05.2020

16 травня на онлайн-концерті Євробачення-2020 Білорусь представить дует VAL із піснею «Da Vidna». VAL складається з пари Валерії Грибусової і Влада Пашкевича. Подробиці – далі в матеріалі!

Під час національного відбору в Мінську, Білорусь вирішила, що дует VAL з піснею «Da Vidna» представить їх на Євробаченні-2020. VAL виступить на онлайн-концерті конкурсу 16 травня.

Про дует

VAL – це дует, що складається з пари Валерії Грибоусової і Влада Пашкевича. Вони експериментують з такими жанрами, як хаус, R & B, поп і хіп-хоп. З моменту виходу першого синглу «Who Are You», пара розширює межі своєї музики і виступів.

Солістка, композитор і танцівниця Валерія Грибусова раніше перемагала в конкурсі «Слов’янський базар».

Влад Пашкевич – музичний продюсер, автор пісень і мультиінструменталіст. Його продюсерська студія ToneTwins випустила білоруську пісню «Story Of My Life» для Navi Band на Євробачення-2017.

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