«Папаньки»: всі актори серіалу

З понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ виходить 2 сезон улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У ньому грає неперевершений акторський склад — улюбленці телеглядачів з минулого сезону і нові цікаві актори. Читайте біографії всіх акторів серіалу «Папаньки» просто зараз!

Єгор Крутоголов

Єгор Крутоголов — актор і телеведучий. Народився в 1980 році в Миколаєві в сім’ї викладачки та інженера. З дитинства займався бальними танцями, був капітаном шкільної команди КВК. Закінчив Гуманітарний університет ім. Петра Могили, факультет романо-германської філології та зарубіжної літератури. Цікаво, що через рік після цього він разом з Євгеном Гашенком створив команду КВК «Дизель».

Після розпаду команди в 2006 році Єгор Крутоголов зробив наступний крок і почав будувати кар’єру на телебаченні. Він брав участь у багатьох гумористичних проєктах. З 2013 року став тісно співпрацювати з телеканалом ICTV. На каналі з’явилося багато проектів «Дизель Студіо»: «Дизель Шоу», «На трьох», «Дизель ранок», «Папаньки». Єгор Крутоголов у них не тільки актор, а й художній керівник.

Євген Гашенко

Євген Гашенко — талановитий актор, телеведучий, сценарист. Його біографія нерозривно пов’язана з гумором. Він смішить людей з самого ранку і до пізньої ночі, починаючи з програми «Дизель ранок» і закінчуючи концертами «Дизель Шоу» в найбільших залах країни.

Народився Євген Гашенко в 1981 році в Миколаєві. Як гуморист він починав з КВК: Євген навчався на економіста в Миколаївській міській філії Києво-Могилянської академії і, як багато студентів того часу, грав у цю гру. У 2000 році Євген Гашенко і Єгор Крутоголов заснували команду КВК «Дизель», яка і стала відправною точкою для майбутньої «Дизель Студіо». Команда проіснувала не дуже довго, зате актори встигли здобути популярність і створити згуртований колектив, який смішить нас донині.

Лілія Ребрик

Мало хто знає, що справжнє ім’я Лілії Ребрик — Ліліана Іванівна Тодорюк! Актриса і телеведуча народилася 8 травня 1981 року в місті Чернівці.

Лілія закінчила музичну школу за класом фортепіано, до того ж вона — майстерка спорту з художньої гімнастики. З 2006 року Лілія була ведучою Прогнозу погоди на телеканалі СТБ, а в 2009 році — програми «Неймовірні історії кохання». У 2008—2016 роках — ведуча талант-шоу «Танцюють всі!». А зараз — актриса головного комедійного серіалу країни — «Папаньки»!

Андрій Федінчик

Андрій Федінчик народився 25 лютого 1985 року в Улан-Баторі, Монголія. В юності займався різними видами мистецтва і приділяв увагу спорту. Він відвідував уроки танців, а також спортивні секції. Добре проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть у східних єдиноборствах. Хлопець любив грати на гітарі. А в роки навчання він усім запам’ятався як капітан шкільної команди КВК.

У 2012 році харизматичний актор став частиною Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Але популярність Андрію Федінчику принесла роль Тимура Метревелі (Тимур Чінаті) в серіалі «Клан ювелірів», а пізніше — в серіалі «Зоя» на СТБ.

Відомо, що Андрій Федінчик щасливий у шлюбі зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Закохані познайомилися на знімальному майданчику. За їхніми словами, спільна робота настільки зблизила, що екранний роман переріс у щире кохання. Восени 2017 у пари народився син, якого назвали Андрієм.

Євген Сморигін

Євген Сморигін — актор кіно і телебачення, ведучий, колишній учасник КВК. Незважаючи на проблеми з мовленням, пов’язані з заїканням, артист втілив головну мрію свого життя і став улюбленцем публіки. Він реалізувався як комік, музикант і продюсер.

Євген бере участь у численних проєктах «Дизель Студіо», відвідує гастрольні виступи і залишається затребуваним як ведучий. Він продовжує зніматися у фільмах і серіалах. Актора часто запрошують гостем на різноманітні шоу. У 2020 році Сморигін продовжує творчу діяльність як актор, автор текстів та ведучий заходів. Новинами про свіжі проєкти він з радістю ділиться з фоловерами в соцмережах.

Ольга Арутюнян

Ольга Арутюнян — відома українська актриса. Закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого (2015 рік, майстерня Дмитра Богомазова).

У 2015-— 2017 роках була артисткою драми другої категорії Академічного театру юного глядача на Липках. У2015—2016 роках працювала в Новому драматичному театрі на Печерську. З 2017 — актриса «Дизель Шоу».

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова (Лук’яненко) — актриса театру і кіно, яка здобула популярність після виходу в світ серіалів «Кадетство», «Моя прекрасна сім’я» і «Вовчиця». Ольга народилася 11 липня 1984 року в Києві. Ще будучи студенткою Національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого, амбіційна дівчина успішно дебютувала на сцені столичного академічного Театру на лівому березі Дніпра. Зараз затребувана актриса грає в багатьох українських фільмах і серіалах.

Вероніка Лук’яненко

Вероніка Лук’яненко народилася 26 червня 2002 року в Києві. З ранніх років займалася музикою, вокалом і танцями.

У 2018 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, курс Богдана Бенюка. В кіно зніматися почала з восьми років, дебютувавши в стрічках «Коли на південь відлетять журавлі» (Катя) і «Центральна лікарня» (Маріша).

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко народилася 17 грудня 1989 року в Чернігові. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня А. А. Непиталюк.

Сьогодні за плечима актриси багато яскравих ролей у кіно. Популярність прийшла до неї в 2011 році після ролі в містичному серіалі «Щоденники темного» і відомого серіалу «Кріпосна». Наталка Денисенко вийшла заміж за колегу по цеху — актора Андрія Федінчика.

Олег Іваниця

Олег Петрович Іваниця народився 26 квітня 1978 року в Тернополі. Український актор театру і кіно, шоумен, сценарист. Закінчив Інститут міжнародного бізнесу при Тернопільській академії народного господарства. Пізніше навчався в студії акторської майстерності «Чорний Квадрат».

Широку популярність йому принесла робота в гумористичному проєкті «Дизель Шоу», в якому він створив цілу галерею пам’ятних глядачам образів.

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